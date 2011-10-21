Європарламент 27 жовтня голосуватиме з приводу резолюції про ситуацію в Україні

Європейський парламент 27 жовтня голосуватиме з приводу резолюції про поточну ситуацію в Україні.

Відповідний пункт міститься у порядку денному пленарного засідання Європарламенту, яке проходитиме 24-27 жовтня у Страсбурзі, повідомляється в інформаційному бюлетені на офіційному сайті Європейського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Європейському парламенті відбулися термінові дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати в цілому висловилися за продовження переговорів з Україною щодо Угоди про асоціацію.

Разом з тим багато депутатів підкреслили необхідність надіслати українській владі чіткий сигнал про те, що якщо ситуація з демократією не буде покращена, підписання Угоди буде відкладене на невизначений час. За результатами цих дебатів Європарламент запланував ухвалити резолюцію щодо ситуації в Україні на своїй наступній пленарній сесії у Страсбурзі, яка відбудеться 24-27 жовтня.