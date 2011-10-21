Президент схвалив Концепцію державної політики у сфері боротьби з оргзлочинністю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ схвалив Концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Президент доручив Кабінету міністрів розробити та затвердити у місячний строк план заходів щодо реалізації зазначеної Концепції.

Метою цієї Концепції є визначення напрямів та механізмів реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю шляхом формування нових та вдосконалення існуючих норм кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства і практики їх застосування, а також розроблення та виконання організаційних заходів, спрямованих на запобігання виникненню організованих злочинних угруповань і вчиненню ними злочинів.

Реалізація Концепції передбачається упродовж 2011 - 2017 років.

В Концепції зазначається, що проблему протидії організованій злочинності передбачається розв`язати, зокрема, шляхом: оптимізації структури та штатної чисельності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, запровадження вертикальної системи управління ними; розмежування і конкретизації функцій правоохоронних та інших державних органів з питань боротьби з організованою злочинністю; розроблення та затвердження чітких критеріїв оцінки діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю; суттєвого поліпшення стану інформаційного забезпечення діяльності, пов`язаної із протидією організованій злочинності, впровадження сучасних інформаційних систем і технологій у зазначену діяльність.