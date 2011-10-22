У Таїланді жертвами повені стали вже 342 людини

Число загиблих внаслідок повеней у Таїланді досягло 342 осіб.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив сьогодні Департамент із попередження стихійних лих королівства.

Повені тривають у 28 із 76 провінцій країни. Від удару стихії зараз страждають 2,8 млн. осіб. Вода змила щонайменше 300 доріг і шосе, затоплені тисячі підприємств, зокрема шість великих індустріальних зон. Без роботи залишилися сотні тисяч осіб. За попередніми оцінками, збитки від стихійного лиха становлять від 6 до 12 млрд. дол.

Прем`єр-міністр Таїланду Йінглак ЧИНАВАТ сьогодні в своєму телезверненні заявила, що найсильніша за останні 50 років повінь у Таїланді триватиме ще щонайменше 4-6 тижнів.

"Повінь наближається до Бангкока", - попередила глава уряду. Й.ЧИНАВАТ закликала установи країни спільно докласти зусиль до захисту столиці від загрози підтоплення. Для цього потрібно буде забезпечити відведення води в море.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям тимчасово утриматися від поїздок до Таїланду, де ситуація з повенями набуває серйозного характеру.

За даними Посольства України в Королівстві Таїланд, громадян України серед постраждалих внаслідок повені немає.