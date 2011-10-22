Посол Німеччини підтверджує, що у ЄС йде дискусія про санкції проти українських чиновників

Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАМЗЬОТ підтверджує, що у ЄС йде дискусія щодо можливості запровадження санкцій проти українських високопосадовців, помічених у порушеннях правосуддя, демократичних норм, прав та свобод громадян.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня. Україна" 22 жовтня.

«Наразі дискусія на цю тему ще не дуже широка, але динаміку політичних процесів не завжди можна спрогнозувати, - пояснив дипломат. - Нам слід намагатися не потрапити у зачароване коло санкцій, вимог та згортання переговорів».

Щоправда, за словами посла, наступний важливий крок наближення України до ЄС зможе відбутися лише у тому разі, якщо ЄС переконається, що рівень правової державності відповідає певним стандартам, що тиск на опозиційні сили не зростає, що забезпечується дотримання свободи преси та свободи слова і що буде проведено вільні вибори, на яких опозиція отримає можливість вступити у рівноправну конкурентну боротьбу з урядом. «За всіма цими пунктами поки що є сумніви», - сказав Г.-Ю.ГАМЗЬОТ.

На думку посла, все це робить відтермінування підписання Угоди про асоціацію можливим, «а нині ще й, швидше, імовірним».

«Жаль лише, що від зволікання процесу підписання Угоди про асоціацію постраждає, зрозуміло, насамперед населення України, оскільки метою, звичайно, є включення України у сферу добробуту ЄС та сприяння з допомогою Угоди про вільну торгівлю подальшому розвиткові країни на засадах ринкової економіки. Але я все ж таки сподіваюся, що Угоду про асоціацію буде виведено на фінальну стадію», - додав дипломат.

Разом з тим посол Німеччини заявив, що перспектива членства України в Європейському Союзі з’явиться тоді, коли в Україні буде побудована «Європа».

Коментуючи заяву Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що Україна може перенести терміни підписання угоди про асоціацію з ЄС, Г.-Ю.ГАМЗЬОТ зазначив: «Можливо, Президент ЯНУКОВИЧ хотів цим сказати, що угода стає для уряду України менш пріоритетною».

«Проте досвід показує, що шлях до ЄС знаходять лише ті країни, які справді з усією потугою прагнуть туди. Водночас ясно, що в разі затягування ситуація не стане простішою», - сказав посол.

За його словами, досі у Євросоюзі Україну розглядали як країну, що демонструє істотні ознаки демократії та свободи, котрі торують шлях до підписання Угоди про асоціацію.

«Проте нині тягар доведення стає зворотним: необхідно буде довести наявність бажання справді йти цим шляхом, а також що все, про що говориться і що прописується в законах, - це не тільки слова. Насамперед не варто думати, що ще на стадії переговорів, як пошук «компромісу», можна домовитися і прописати в тексті Угоди про асоціацію «перспективу». Перспектива з’явиться тоді, коли в Україні буде побудована «Європа». Але наразі ми швидше ще більше від цього віддалилися, ніж приблизилися», - підкреслив дипломат.