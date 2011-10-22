Міліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху в запорізькому супермаркеті

Міліція порушила кримінальну справу за фактом вчорашнього вибуху в запорізькому супермаркеті «Сільпо».

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції, дії зловмисника, який поклав до камери схову супермаркету пакет, вміст якого став причиною вибуху, кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство, здійснене за допомогою наперед виготовленого предмету, призначеного для спричинення тілесних ушкоджень».

Як покарання ця стаття КК України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

У прокуратурі Запорізької області УНІАН повідомили, що на місці події не було виявлено ні проводів, ні детонатора, ні будь-яких «вражаючих предметів».

«За попередніми даними експертів, стався вибух хімічної речовини, що не була у твердій оболонці, – тобто просто вибухнула якась суміш, яка могла бути або в пакеті, або в коробці», - розповіли в прокуратурі.

У прокуратурі також підтвердили інформацію про те, що в результаті події ніхто з відвідувачів і співробітників супермаркету не постраждав.

За даними відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Запорізькій області, «співробітники міліції одержали запис відеоспостереження супермаркету, на якій зафіксований невідомий чоловік віком 30-35 років, зріст 185-195 см, міцної статури, який поклав до секції камери схову пакет. Чоловік був одягнений у спортивну куртку яскраво-червоного кольору, джинси світло-синього кольору, взуття темного кольору, на голові спортивна бейсболка з білим написом посередині».

Зараз ведеться розшук цього можливого зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня о 16.27 до міліції надійшло повідомлення про те, що в центрі Запоріжжя в приміщенні супермаркету «Сільпо» поряд із торгово-розважальним комплексом «Україна» стався вибух.

Міліціонери евакуювали з магазина всіх відвідувачів і персонал. Було проведено обстеження приміщення супермаркету і прилеглої території, яке інших вибухонебезпечних предметів не виявило.