Підтверджено загибель 80 осіб у результаті землетрусу в Туреччині

Підтверджено загибель 80 осіб після землетрусу в південно-східній турецькій провінції Ван, понад 200 людей поранено.

Як передає інформагентство Джіхан, землетрус магнітудою 7,2 стався в неділю.

Глава сейсмологічної обсерваторії Босфорського університету Мустафа ЕРДИК раніше повідомив, що кількість загиблих в результаті землетрусу в провінції Ван може скласти близько 1 тисячі осіб. У свою чергу міністр охорони здоров`я Туреччини Реджеп АКДАГ закликав не оприлюднювати непідтверджені офіційно дані, щоб не вводити суспільство в оману.