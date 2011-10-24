В Лівії повстанці святкують перемогу

У Бенгазі 23 жовтня почалося святкування Дня перемоги і звільнення Лівії від влади Муаммара Каддафі.

Як передає Agence France-Presse, на центральній площі міста, яке стало центром опору в ході громадянської війни, зібралися кілька тисяч осіб. Люди співають старий гімн Лівії і розмахують трикольорними прапорами.

Як повідомляє "Аль-арабія", святкування також супроводжується військовим парадом. Очікується, що після оголошення про звільнення Лівія, яка офіційно іменується Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамахірією, змінить назву.

М.Каддафі, який правив Лівією 42 роки, убитий 20 жовтня в ході штурму Сірта. Незабаром після його смерті уряд повстанців, Національна перехідна рада, пообіцяв протягом восьми місяців провести в Лівії загальні вибори. Також НПР має намір в найкоротші терміни сформувати в країні тимчасовий уряд.

Між тим 23 жовтня в інтернеті було опубліковано заповіт М.Каддафі. Як пише The Guardian, текст був розміщений лівійським сайтом, який підтримує лоялістів. У заповіті, який лідер Джамахирії написав за три дні до смерті, він просить родичів поховати його в Сірті, а також закликає не припиняти "боротьбу з окупантами".

Повідомляється, що заповіт було складено у трьох екземплярах, які М.Каддафі роздав своїм найближчим родичам. Один з них був убитий, другою – взято в полон, і лише одному вдалося врятуватися і втекти з охопленого боями Сірта. Імена родичів М.Каддафі не називаються, проте раніше в неділю з`являлися повідомлення, що один із його синів, Сейф Аль-Іслам, перебуває на волі і обіцяє продовжити боротьбу з бунтівниками.