ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Янукович ветував закон про введення біометричних паспортів" пише: Президент вважає, що введення біометричних паспортів може порушити конституційні права громадян і порушує міжнародні зобов'язання. Впровадження біометричних паспортів було потрібне для безвізового режиму з Євросоюзом…

http://delo.ua/ukraine/janukovich-vetiroval-zakon-o-vvedenii-biometricheskih-pasportov-166584/

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Також "Дєло" у публікації "Аеропорт "Бориспіль" у п'ятірці найгірших аеропортів світу" пише: через погані умови для пасажирів і шахрайства аеропорт "Бориспіль" опинився на п'ятому місці в рейтингу найгірших аеропортів світу…

http://delo.ua/ukraine/aeroport-borispol-v-pjaterke-naihudshih-aeroportov-mira-166629/

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"Дєло" у публікації "Банк Сергія Тігіпка збільшив чистий прибуток у 6 разів" пише: ТАСкомбанк, підконтрольний віце-прем'єр-міністрові України Сергію Тігіпку, за підсумками 9 місяців поточного року заробив 3,8 млн. грн. Це у 6,3 разу більше, ніж за аналогічний період 2010-го …

http://delo.ua/finance/bank-sergeja-tigipko-uvelichil-chistuju-pribyl-v-6-raz-166589/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Євросоюз зняв облогу", у якому пише: Україна домовилася з ЄС про механізм застосування захисних заходів у двосторонній торгівлі чутливими для обох ринків товарами. Це дозволить країні захистити внутрішній ринок під час створення зони вільної торгівлі з ЄС від різкого росту імпорту автомобілів і експорту насіння соняшнику…

http://kommersant.ua/doc/1801978

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Родовід Банку йдуть на допомогу", у якому пише: Кабмін узаконив процес фінансової підтримки банків бюджетними коштами у перекладі в них активів проблемних кредитних установ. Таке фінансування виділятиметься тільки за рішенням ради з рекапіталізації банків. Експерти вважають, що цей документ прийнято для перерахування коштів санаційному Родовід Банку, який має проблему з поточним фінансуванням своїх потреб…

http://kommersant.ua/doc/1802024

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Видання "Економічні вісті" публікує матеріал "Бензинова суперечка затягується", у якому пише: спецрозслідування щодо імпорту нафтопродуктів продовжене на 60 днів. Одночасно уряд може підвищити привабливість Одеського нафтопереробного заводу для потенційних покупців, пошуком яких зараз займається його нинішній власник - російська компанія "Лукойл". Це також сприятиме збільшенню вартості виставленого на продаж активу, зазначають експерти…

http://state.eizvestia.com/full/benzinovyj-spor-zatyagivaetsya

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Банки піддалися тиску", у якому пишуть: минулий тиждень для українського фондового ринку, утім, як і для світових фондових майданчиків, пройшла в очікуванні саміту ЄС. При цьому індекс "Української біржі" у черговий раз зумів відновити мінімуми і за підсумками тижня склав 1319,26 пункту, індекс ПФТС - 512,26 пункту. Польський індекс акцій українських компаній WIG - Ukrain у середу виріс на 2,4% - до 768,59 пункту…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-poddalis-davleniyu

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Країни залишать без рейтингів", у якому пишуть: Європейський союз розглядає можливість вже у 2012 р. заборонити рейтинговим агентствам робити оцінки кредитних можливостей країн-учасниць, які одержують фінансову допомогу …

http://finance.eizvestia.com/full/strany-ostavyat-bez-rejtingov

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Газета "Сьогодні" в публікації "Долар буде стабільним, а євро впаде" подає прогнози експертів на валюту до кінця року …

http://www.segodnya.ua/news/14301930.html

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Також "Сьогодні" в публікації "З п'ятниці здавати валюту можна буде без паспорта" пише: з 28 жовтня для обміну доларів і євро на гривні ксерокопія паспорта буде вже не потрібна…

http://www.segodnya.ua/news/14301932.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Кандидати в депутати Держдуми завели золотодобувний бізнес у Бурятії" пише: кандидати в депутати Держдуми Леонід Сімановський, Юрій Важенін, Валерій Язєв і Владислав Резник - власники компанії "Вертекс", у якої золоті родовища у Бурятії…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1400496/zolotye_deputaty

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Також "Відомості" у публікації "Росія заплатить за вступ до СОТ виробникам запчастин" пишуть: переговори про вступ Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) близькі до фінішу. На останньому етапі Росія погодилася компенсувати Європі спад імпорту автокомплектуючих на 25% і більше. У цьому випадку частину запчастин ввозитимуть без пільгових мит…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1400494/zapchasti_v_obmen_na_vto

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Мертвий Каддафі стає небезпечнішим від живого" пише: колишній лівійський лідер перетворюється на ікону, здатну об'єднати супротивників нової влади. У потенційного каддафістського опору є гроші, організація і лідери…

http://izvestia.ru/news/504693

(УНІАН)