Анонс на 24 жовтня

* Прес-конференція на тему: "Старт опалювального сезону 2011-2012: перші результати". Учасники: Арсентій Блащук, президент Всеукраїнської асоціації "Укртеплокомуненерго"; Олексій Кучеренко, екс-міністр ЖКГ, президент Фонду підтримки регіональних реформ, Сергій Бульбас, президент всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у церемонії вручення Державних премій України в галузі науки і техніки.

* Прес-конференція на тему: «Чи отримає Україна черговий транш МВФ і якою ціною?». Учасники: виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко і фінансовий аналітик Ерік Найман.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Антирейдерського союзу на тему: «Основні механізми рейдерського захоплення сільськогосподарських земель». Учасники: директор Антирейдерського союзу підприємців України Андрій Семидідько, кандидат юридичних наук Олександр Серьогін (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 063 226 12 31.

* Круглий стіл на тему: «Інфляція, курсові та банківські ризики: як українцеві захиститися від можливих проблем?». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку». Запрошені: Олена Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ; Олександр Дубихвіст, директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ; Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Віктор Пинзеник, голова Всеукраїнського фонду підтримки реформ; Роман Шпек, старший радник ПАТ "Альфа-Банк" (Україна); Борис Тимонькін, голова правління АТ «Укрсоцбанк»; Валентина Жуковська, голова правління ПАТ КБ «Надра» та ін.

* Під головуванням заст.голови КМДА Руслана Крамаренка відбудеться круглий стіл на тему: «Made in Kiev: Пріоритети інноваційного розвитку 2012». Учасники: Микола Поворозник, начальник ГУ КМДА з питань регуляторної політики та підприємництва; Олександр Дудко, начальник ГУ КМДА з питань промислової, науково-технічної та інноваційної політики; Роман Качур, Олександр Кардаков, голова наглядової ради компанії «Октава Капітал», засновник компаній «Інком» і «Датагруп»; Олексій Кредісов, керуючого партнер «Ernst and Young» в Україні; Анна Дегтярьова, ген.директор GMC Ukraine; Влад Воскресенський, ген.директор Invisible CRM та ін.

* Відбудуться АгроДебати на тему: «Зона вільної торгівлі з ЄС: шанси та можливості для АПК України». Організатор - Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу». Запрошені: Валерій П`ятницький, Урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції; Тарас Качка, директор департаменту міжнародних економічних відносин Мінагрополітики України; Володимир Лапа, ген.директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Денис Лисенко, партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»; Анатолій Матвієнко, народний депутат України; Валерій Бевзенко, народний депутат України; Сергій Сипко, президент холдингу «Агрофюжн»; Сергій Терещук, заступник голови Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин та ін.

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