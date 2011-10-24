Курс НБУ на 24.10.11
10:31, 24 жовтня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 24.10.11100 USD - 797.5700 (21 жовтня - 797.5700)100 EUR - 1100.4871 (21 жовтня - 1101.2049)10 RUR - 2.5452 (21 жовтня - 2.5417)Облікові курси банківських металів на 24.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-129445.61 (21 жовтня-129924.15)961 XAG 10 Срібло-2456.52 (21 жовтня-2455.72)962XPT10Платина-118917.69(21 жовтня-118837.93)964XPD10Паладій-47535.17 (21 жовтня-47614.93)
Офіційний курс НБУ на 24.10.11
100 USD - 797.5700 (21 жовтня - 797.5700)
100 EUR - 1100.4871 (21 жовтня - 1101.2049)
10 RUR - 2.5452 (21 жовтня - 2.5417)
Облікові курси банківських металів на 24.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-129445.61 (21 жовтня-129924.15)
961 XAG 10 Срібло-2456.52 (21 жовтня-2455.72)
962XPT10Платина-118917.69(21 жовтня-118837.93)
964XPD10Паладій-47535.17 (21 жовтня-47614.93)
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