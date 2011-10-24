Янукович доручив Кабміну надати допомогу постраждалій від землетрусу Туреччині

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів надати всю можливу допомогу, якої потребує Турецька Республіка для ліквідації наслідків руйнівного землетрусу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президент України також висловив співчуття Президенту Турецької Республіки Абдулі ГЮЛЮ у зв’язку з численними людськими жертвами і значними руйнуваннями, що сталися внаслідок землетрусу в Туреччині.

«Із великим сумом сприйняли в Україні звістку про людські жертви і значні руйнування в Турецькій Республіці, що сталися внаслідок землетрусу. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю Вам і родинам загиблих глибокі співчуття, а також прошу передати слова підтримки всім постраждалим внаслідок цієї природної катастрофи», – йдеться у співчутті глави Української держави.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 7,2 стався на південному сході Туреччини вдень 23 жовтня. У ніч на 24 жовтня у зруйнованій провінції стався ще один землетрус, цього разу - магнітудою 6,1.

Жертвами землетрусу стали 217 осіб, більше 1 тис. осіб постраждали.

Влада Туреччини не виключає, що кількість загиблих в результаті землетрусу в провінції Ван буде зростати в міру отримання інформації з інших постраждалих населених пунктів.

За попередніми оцінками, під завалами зруйнованих будівель поховані сотні людей.