Розгляд справи Луценка перенесено на завтра через неявку всіх свідків

Розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, перенесено на 25 жовтня через неявку до суду жодного з викликаних на допит свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на початку судового засідання ухвалив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК після того, як було з’ясовано, що на сьогоднішній допит не прийшов жоден свідок.

Наступне судове засідання має відбутися завтра о 09.15.