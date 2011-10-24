Янукович перебуває з державним візитом у Бразилії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з державним візитом у Федеральній Республіці Бразилія.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні в м. Сан-Пауло В. ЯНУКОВИЧ проведе зустрічі з представниками бразильських ділових кіл, а також з губернатором штату Сан-Пауло Жералдо АЛЬКМІНОМ.

В. ЯНУКОВИЧ також зустрінеться з представниками української громади Бразилії.

Увечері глава держави відбуде у м. Бразіліа, де наступного дня проведе переговори з вищим керівництвом країни.