Янукович перебуває з державним візитом у Бразилії
12:19, 24 жовтня 2011Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з державним візитом у Федеральній Республіці Бразилія.
Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні в м. Сан-Пауло В. ЯНУКОВИЧ проведе зустрічі з представниками бразильських ділових кіл, а також з губернатором штату Сан-Пауло Жералдо АЛЬКМІНОМ.
В. ЯНУКОВИЧ також зустрінеться з представниками української громади Бразилії.
Увечері глава держави відбуде у м. Бразіліа, де наступного дня проведе переговори з вищим керівництвом країни.
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