Українців серед загиблих і постраждалих від землетрусу у Туреччині немає - МЗС
Громадян України серед загиблих і постраждалих в результаті землетрусу в Туреччині немає.
Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр ДІКУСАРОВ з посиланням на повідомлення Посольства України в Турецькій Республіці.
Посольство України в Туреччині продовжує відстежувати хід пошуково-рятувальних і відновних робіт в потерпілих від стихійного лиха регіонах.
Як повідомляли, землетрус магнітудою 7,2 сталося на південному сході Туреччини вдень 23 жовтня. У ніч на 24 жовтня в зруйнованій провінції Ван стався ще одно землетрус, цього разу магнітудою 6,1.
Жертвами землетрусу стали 217 осіб, понад 1 000 осіб постраждали.
Влада Туреччини не виключає, що кількість загиблих в результаті землетрусу у провінції Ван ростиме разом з отриманням інформації з інших постраждалих населених пунктів.
За попередніми оцінками, під завалами зруйнованих будівель похоронені сотні людей.