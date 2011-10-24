Українців серед загиблих і постраждалих від землетрусу у Туреччині немає - МЗС

Громадян України серед загиблих і постраждалих в результаті землетрусу в Туреччині немає.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр ДІКУСАРОВ з посиланням на повідомлення Посольства України в Турецькій Республіці.

Посольство України в Туреччині продовжує відстежувати хід пошуково-рятувальних і відновних робіт в потерпілих від стихійного лиха регіонах.

Як повідомляли, землетрус магнітудою 7,2 сталося на південному сході Туреччини вдень 23 жовтня. У ніч на 24 жовтня в зруйнованій провінції Ван стався ще одно землетрус, цього разу магнітудою 6,1.

Жертвами землетрусу стали 217 осіб, понад 1 000 осіб постраждали.

Влада Туреччини не виключає, що кількість загиблих в результаті землетрусу у провінції Ван ростиме разом з отриманням інформації з інших постраждалих населених пунктів.

За попередніми оцінками, під завалами зруйнованих будівель похоронені сотні людей.