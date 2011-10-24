Тимошенко передала керівництву СІЗО свою апеляцію – Власенко

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО передала керівництву Лук’янівського СІЗО свою апеляцію на вирок Печерського райсуду Києва, яким її визнано винною у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році й засуджено до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомив керівник групи захисту Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО, інформує сайт партії "Батьківщина".

У повідомленні також нагадується, що завтра, 25 жовтня, об 11.00 захисники Ю.ТИМОШЕНКО подаватимуть адвокатську апеляцію через Печерський райсуд.