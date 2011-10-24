Головне на 24 жовтня

Фінанси

Профіцит платіжного балансу України в січні-вересні скоротився у 89 разів - до 73 млн. дол.

Профіцит зведеного платіжного балансу України в січні-вересні 2011 року (попередні дані), порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшився в 89 разів – до 73 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, за даними НБУ, дефіцит платіжного балансу за третій квартал ц.р. становив 1,722 млрд. дол.

Дефіцит поточного рахунку за 9 місяців 2011 року збільшився в 11 разів – до 5,496 млрд. дол., зокрема в третьому кварталі становив 2,595 млрд. дол.

У Нацбанку констатують, що формування такого великого дефіциту в останні місяці, в першу чергу, є наслідком розширення внутрішнього інвестиційного попиту, який зумовлює збереження значних обсягів імпорту. Поступово скорочуються річні темпи зростання експорту товарів на тлі уповільнення зовнішнього попиту і зниження цін на світових товарних ринках. Найбільше погіршення зовнішньої кон`юнктури спостерігалося на товари чорної металургії. Частково це компенсувалося, переважно, за рахунок експорту зернових, а також насіння олійних культур і рослинної олії. Високими залишалися річні темпи зростання експорту продукції машинобудування і хімічної галузі (26,9% і 49,0% відповідно).

Також Нацбанк відзначає уповільнення зростання імпорту товарів у вересні, при цьому річні темпи зростання залишаються вищими, ніж аналогічні показники для експорту.

Профіцит фінансового і капітального рахунку в січні-вересні ц.р. скоротився на 26% - до 5,569 млрд. дол., зокрема в третьому кварталі профіцит становив 0,873 млрд. дол. У вересні ц.р. дефіцит фінрахунку становив 1,022 млрд. дол., який, перш за все, сформувався за рахунок погашення своїх зобов`язань комерційними банками на рівні 1,108 млрд. дол.

НБУ відзначає зростання прямих іноземних інвестицій як в річному вимірюванні в 1,5 разу – до 5,254 млрд. дол., так і за підсумками третього кварталу – в 1,4 разу, до 2,088 млрд. дол.

Станом на 1 жовтня 2011 року обсяг міжнародних резервів становив 35 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду впродовж 3,9 місяця.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.

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Діяльність Комісії боротьби з рейдерством відновили. Головою призначили Клюєва

Кабінет Міністрів відновив діяльність Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (рейдерству – УНІАН) та призначив її головою першого віце-прем‘єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідне розпорядження ухвалено на засіданні Кабміну 24 жовтня.

Головне завдання, яке ставиться перед комісією, – викорінити рейдерське свавілля та дати критичну оцінку чиновникам, які не чинять перепон цьому явищу, або й потурають незаконним діям.

Як повідомлялося, роботу Міжвідомчої комісії щодо боротьби з рейдерством було припинено в результаті структурних змін, проведених у контексті адміністративної реформи.

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Лідери країн єврозони 26 жовтня схвалять нові заходи щодо економічного зростання

Брюссель. Лідери країн-членів зони євро планують 26 жовтня схвалити новий пакет заходів, спрямований на посилення стабільності єдиної валюти.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив на прес-конференції по завершенні засідання Європейської Ради в Брюсселі Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.

«Нинішні виклики для економіки дуже серйозні», - сказав він, зазначивши, що зараз лідери ЄС мають зробити кроки в різних сферах розвитку економіки з метою прискорення її зростання і підтримки зайнятості.

Одним із рішень, які лідери країн-членів зони євро планують прийняти 26 жовтня, - нова скоординована схема рекапіталізації банків.

Крім того, лідери країн зони євро розглянуть можливості збільшення Європейського фонду фінансової стабільності для допомоги країнам, що мають значні боргові зобов`язання і проблеми з дефіцитом бюджету, а також – можливість введення податку на фінансові трансакції.

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ПЕК

Янукович пропонує бразильському бізнесу стати стратегічним інвестором LNG-терміналу

Сан-Пауло. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує бразильським бізнесменам стати стратегічними інвесторами терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час зустрічі з представниками бразильських ділових кіл.

Він наголосив на важливості реалізації національного проекту щодо будівництва морського терміналу з прийому скрапленого природного газу, який передбачено реалізувати впродовж трьох наступних років. Планується, що об’єм терміналу становитиме 10 млрд. куб. м.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що переможцем тендеру на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва терміналу стала іспанська компанія Socoin, яка до кінця січня 2012 року має підготувати відповідний документ.

«Відтак, на початку наступного року інвестори зможуть отримати конкретні економічні розрахунки цього проекту», - сказав Президент.

Він зауважив, що в Бразилії успішно працюють два подібні регазифікаційні термінали – у Бухті Гуанабара (Ріо-де-Жанейро) та у Порту Песен (штат Сеара).

«Хочу наголосити, що участь бразильських компаній у цьому проекті має для нас важливе значення. І тому запрошуємо вас стати його стратегічним інвестором», - сказав Президент.

Він також запросив бразильський бізнес до участі в українських проектах з відновлюваної енергетики.

«Хочу підкреслити, що влада нашої держави відкрита до діалогу з представниками ділових кіл і зацікавлена у створенні сприятливого середовища суб’єктів підприємницької діяльності», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив сподівання, що інтерес бразильського бізнесу до України суттєво зростатиме.

За словами Президента, в Україні зупинено економічний спад, країна виходить на етап сталого економічного розвитку.

В.ЯНУКОВИЧ розповів про реформи, які зараз реалізуються в Україні.

«Сьогодні відбувається модернізація базових секторів економіки та інфраструктури. Впроваджується адміністративна реформа та тісно пов’язана з нею державна політика у сфері боротьби з корупцією», - сказав Президент.

Він також повідомив про зміни у сфері відносин держави з іноземними інвесторами.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке повинно скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу об`ємом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року. Орієнтовна вартість будівництва LNG-терміналу з інфраструктурою становить близько 1,5 млрд. дол.

Конкурс на будівництво терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал) буде оголошено 1 січня 2012 року.

Компанія Socoin (Іспанія), яка на цей час перемогла на конкурсі, повинна розробити ТЕО будівництва об`єкта.

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ДТЕК залучив 10 млрд. російських рублів в Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited із групи ВТБ

ДТЕК підписав угоду з Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited із групи ВТБ про відкриття кредитної лінії в розмірі 10 млрд. російських рублів терміном на п`ять років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК.

Використання грошових коштів заплановано на загальнокорпоративні цілі, включаючи поповнення обігових коштів, фінансування капітальних витрат, а також фінансування програми придбання активів відповідно до прийнятої концепції довгострокового розвитку групи.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

Вугільний блок ДТЕК представлений ПАТ «ДПЕК Павлоградвугілля» (об`єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДПЕК Шахта Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ВАТ «Дніпроенерго», де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДТЕК спільно з афілійованими компаніями володіє 25,06% акцій.

ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДПЕК ПЕМ-Енерговугілля» і асоційована компанія ВАТ «Донецькобленерго», де ДТЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

ДТЕК належить 39,98% акцій ПАТ «Київенерго», яке генерує, а також поставляє теплову та електричну енергію.

ВАТ "Банк ВТБ" і його дочірні банки (група ВТБ) є провідною російською фінансовою групою, що надає широкий спектр банківських послуг в Росії, СНД, країнах Західної Європи, Азії та Африки. За межами Росії група здійснює свою діяльність через 12 дочірніх банків, розташованих у країнах СНД (Вірменія, Україна, Білорусь, Казахстан і Азербайджан), в Європі (Австрія, Кіпр, Німеччина, Франція і Великобританія), в Грузії, в Африці (Ангола) , а також через три представництва, розташовані в Італії, Китаї та Республіці Киргизстан, через дві філії ВТБ, розташовані в Китаї та Індії, а також через дві філії ВТБ Капітал плс в Сінгапурі і Дубаї.

Станом на 30 червня 2011 року, група ВТБ є другою найбільшою фінансовою групою Росії за активами (4 720 млрд. рублів) і засобам клієнтів (2 634,7 млрд. рублів). Основним акціонером ВТБ є уряд РФ, якому в особі Федерального агентства з управління державним майном належить 75,5% акціонерного капіталу.

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Бразилія може взяти участь в розробці шельфу Чорного моря

Сан-Пауло. Бразилія може взяти участь в розробці шельфу Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам посол України в Бразилії Олег ГРУШКО.

За його словами, бразильська державна нафтогазова компанія «Петробрас» (Petrobras) готова надіслати в Україну своїх спеціалістів для вивчення можливості участі у проектах з видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

Посол зауважив, що фахівці «Петробрас» мають досвід видобутку нафти та газу на великих глибинах, зокрема до 7 кілометрів.

«Це унікальна фірма, яка має технологію буріння на дуже великих глибинах у морі», - сказав О.ГРУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2011 року посол Бразилії в Україні Антоніо Фернандо КРУЗ-ДЕ-МЕЛЛО під час зустрічі з міністром екології і природних ресурсів України Миколою ЗЛОЧЕВСЬКИМ заявив, що Petrobras готова інвестувати в розробку шельфу Чорного моря.

«Бразилія є одним з світових лідерів у сфері глибоководного буріння. Ми сподіваємося, що бразильські інвестиції будуть залучені в освоєння шельфу Чорного моря», - зазначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Крім того, він підкреслив, що для інвесторів запропоновано два відкриті родовища сланцевого газу – Олесське і Юзівське.

Довідка УНІАН. Petrobras (Petroleo Brasileiro S.A.) – бразильська державна нафтогазова компанія. Штаб-квартира компанії розташована в Ріо-де-Жанейро.

Petrobras спеціалізується на операціях у сфері видобутку, переробки і транспортування нафти і природного газу в Бразилії та інших країнах (Ангола, Аргентина, Болівія, Колумбія, Нігерія, США тощо). Також компанія займається виробництвом біопалива і виробництвом електроенергії.

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Переговори Росії з ЄС щодо «Третього енергопакета» зайшли в глухий кут

Москва. Переговори Російської Федерації з Єврокомісією з «Третього енергопакета» зайшли в глухий кут.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні повідомив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО в Москві.

«Наші переговори з Єврокомісією з питання, як у рамках Третього енергопакета могли бути враховані інтереси Росії як важливого постачальника енергоресурсів, зайшли у глухий кут. Наші пропозиції, які ми висували останні два роки, знехтувані Єврокомісією», - сказав С.ШМАТКО.

Він відзначив, що ця ситуація жодним чином не вплине на виконання РФ узятих на себе раніше зобов`язань щодо контрактів на постачання енергоресурсів.

Водночас російський міністр повідомив, що Росія прагнутиме диверсифікувати ринки збуту енергоносіїв.

«Ми прийняли рішення добиватися диверсифікації нашої роботи. Найближчим часом ми маємо намір точно сформулювати плани розвитку східного вектора російської енергополітики», - сказав він.

За його словами, йдеться про пошук нових партнерів на Сході, розвиток транспортної інфраструктури, реалізацію нових проектів, таких як будівництво потужностей з виробництва ЗПГ (зрідженого природного газу).

Окрім того, С.ШМАТКО повідомив, що Міненерго РФ має намір обговорити з Єврокомісією ситуацію, що склалася у зв`язку з проведенням обшуків. Він наголосив, що з цього питання має бути забезпечена правова експертиза і всі питання мають вирішуватися в рамках юридичних процедур.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що ЄС за допомогою Третього енергетичного пакета хоче одержати зниження ціни газу і зміну ціноутворення.

21 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що РФ розраховує, що Третій енергопакет не застосовуватиметься щодо російських проектів у ЄС.

Довідка УНІАН. «Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, передбачає, що компанії - продавці газу й електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не тільки до європейських компаній, а й до фірм з третіх країн, які працюють в ЄС.

У «Третьому енергетичному пакеті» також зазначається, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії в праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розділення видобутку і транспорту або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.

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Транспорт/Зв`язок

«Бориспіль» потрапив до п`ятірки найгірших аеропортів світу

Київський аеропорт «Бориспіль» визнали одним із найгірших у світі за якістю сервісу.

Як повідомляє «Кореспондент.net», антирейтинг повітряних воріт склав сайт Sleepeing in Airports, який розподіляв місця, виходячи з опитувань на самому сайті, відгуків і коментарів на Facebook, інформації, одержаної на сайтах аеропортів і безпосередньо в них, а також в оглядах спеціалізованих видань.

Звання найгіршого аеропорту завоювала повітряна гавань в столиці Філіппін Манілі. Причиною поганих відгуків стали довгі черги, поганий стан старого першого терміналу, корупція і крадіжки багажу.

Другим у списку опинився аеропорт Бове, що розташований у 80 км від Парижа. Його головним недоліком назвали те, що він закривається на ніч - з 11:30 до 6:30. Поспати в такому аеропорті неможливо, відзначають на сайті Sleepeing in Airports. Крім того, набір послуг обмежений, а місць для сидіння недостатньо.

Третє місце зайняв ісландський «Кефлавік», що розташований в Рейк`явіку. Всередині терміналу холодно навіть влітку, пишуть укладачі рейтингу, грунтуючись на відгуках пасажирів. При цьому в ньому не вдасться поспати, оскільки є спеціальні знаки, які застерігають про те, що спати заборонено. Якщо охорона в доброму гуморі, вона може дозволити залишитися на ніч всередині, але в такому разі пасажир не може заснути.

Далі в списку найгірших йде аеропорт в італійському місті Бергамо. Він галасливий, переповнений, а вночі охорона наказує пасажирам переміщатися з однієї зони терміналу в іншу і не дає таким чином виспатися.

П`яте місце зайняв київський «Бориспіль». Укладачі рейтингу відзначають, що кілька років тому пасажири розповідали страшні історії після відвідин «Борисполя», але потім шквал негативних відгуків скінчився. Проте, досі мандрівники не одержують великого задоволення від перебування в головному українському аеропорту і скаржаться на брак місць для очікування, а також на дуже низьку кількість послуг, що надаються.

Відзначимо, що далі в списку найгірших йдуть аеропорти Франкфурт-Хан, повітряні ворота Лондона (Лутон), Пізи, Парижа (Руассі ім. Шарля де Голля) і Лос-Анджелеса.

Раніше повідомлялося, що наступного року буде завершене будівництво нового терміналу D в аеропорту «Бориспіль», і вже 25 березня з нього буде здійснено перший рейс. За словами віце-прем`єра Бориса КОЛЕСНІКОВА, лише один цей термінал зможе щорічно обслуговувати десять мільйонів пасажирів, а в перспективі - 15 мільйонів пасажирів.

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Перший запуск української ракети з бразильського космодрому планується у 2013 році

Сан Пауло. Перший запуск української ракети «Циклон-4» з бразильського космодрому «Алкантара» планується у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам посол України в Бразилії Олег ГРУШКО.

«Планується, що перший запуск відбудеться у 2013 році», - сказав він.

Посол нагадав, що Україна та Бразилія реалізують спільний проект космічного ракетного комплексу «Алкантара Циклон спейс». Зокрема, відповідно до угоди, бразильська сторона будує космодром в штаті Баранця, а українські конструктори - ракету-носій.

При цьому О.ГРУШКО зауважив, що це комерційний проект. За його словами, оскільки космодром розташований поблизу екватора, запуск ракет з нього буде комерційно дуже вигідним. «Запуск з цього місця буде приблизно на 20% дешевше», - зазначив посол.

«Говорячи про комерційний проект, хочу наголосити, що будь-яка країна може замовити послугу, і, використовуючи бразильський космодром, українські ракетоносії можуть запускати супутники на орбіту доволі дешево», - сказав посол.

Як повідомлялося, запуск ракети «Циклон-4» – спільного проекту України і Бразилії – вже неодноразово переносили через проблеми з фінансуванням. Крім того, в Бразилії були затримки з будівництвом космодрому «Aлкантара» через несприятливі погодні умови, а також через зміну влади у країні.

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Промисловість

Харківський тракторний завод має намір створити у Китаї спільне виробництво

"Харківський тракторний завод" (ХТЗ) має намір розширити співпрацю з Китаєм, зокрема, створити у цій країні спільне виробництво.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив виконавчий директор ХТЗ Сергій КАЛІНІН, підводячи підсумки робочого візиту на завод делегації Міністерства закордонних справ України.

За його словами, ХТЗ є орієнтованим на зовнішні ринки підприємством і сьогодні на експорт йде 80% продукції на суму близько 300 млн. грн. на рік.

Керівник повідомив, що більшість держав для експортерів висувають вимогу 50% локалізацій бізнесу, тобто, для просування продукції необхідно створювати спільні підприємства з місцевими компаніями. ХТЗ має спільні виробництва на території Польщі і Угорщини з 2005 року, Казахстану - з 2008 року, і два в Російській Федерації з 2008-2009 року.

Нині, повідомив директор заводу, ХТЗ поставляє продукцію у Китай і має намір створити там спільне виробництво. "Китай - величезний ринок збуту. Ця країна має певний сегмент тракторів - це міні-трактори, які продаються буквально в кожному магазині, але не робить машин такого тягового класу, як Харківський тракторний завод", - констатував керівник заводу.

Відповідно, зазначив С. КАЛІНІН, "ми цілком можемо зайняти нішу на цьому ринку". "Для того, щоб вийти на цей ринок, необхідно знайти партнера, створити спільне виробництво і разом реалізовувати техніку. Ми це робимо, і досить успішно, і я думаю, що після цієї зустрічі процес прискориться", - сказав він.

Як повідомили у прес-службі, у кінці минулого тижня в Харкові пройшла нарада "Налагодження ефективної взаємодії між Міністерством закордонних справ України і Харківської ОДА з пошуку шляхів розширення географії збуту продукції підприємств Харківської області" за участю представителів МЗС.

Довідка УНІАН. Харківський тракторний завод спеціалізується на випуску тракторів потужністю від 35 до 240 к.с. (колісні і гусеничні трактори загального призначення, орно-просапні і трактори малої потужності), які агрегатуються більш ніж з 250 найменуваннями сільгоспмашин і знарядь. Техніка використовується в усіх галузях сільського і комунального господарства, будівництві, у промисловому виробництві, а також для транспортування різних вантажів. Географія продажів техніки ХТЗ - Європа, Америка, Австралія, Азія і Африка.

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Україна домовилася з ЄС про безмитний імпорт близько 48 тис. авто на рік - Азаров

У рамках підготовки Угоди про зону вільної торгівлі Україна домовилася з Євросоюзом про безмитний імпорт близько 48 тис. автомобілів на рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час зустрічі з головою Міжнародної організації автовиробників (OICA) Івом ванн дер СТРААТЕНОМ.

"Наші споживачі повинні мати можливість купувати будь-які автомобілі. А нашому автопрому необхідно підійматися на рівень світових виробників і гідно конкурувати з ними. Ми провели переговори з ЄС у межах створення ЗВТ і домовилися про безмитне ввезення близько 48 тисяч автомобілів на рік", - зазначив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що така кількість автомобілів відповідає традиційному обсягу імпорту в докризові 2005-2007 роки.

Прем`єр України також пообіцяв, що уряд всіляко сприятиме розвитку українського автопрому і залученню інвестицій у цю галузь.

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Справа Тимошенко

ГПУ поновила справу проти Тимошенко стосовно ЄЕСУ

Генеральна прокуратура України 20 жовтня скасувала незаконну постанову про закриття кримінальної справи відносно Юлії ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання понад 25 млн. грн. бюджетних коштів та ухилення від сплати понад 20 млн. грн. податків шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування доходів від діяльності її офшорної компанії.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури.

Одночасно Генпрокуратура оскаржує в касаційному порядку «незаконні рішення суду про закриття інших епізодів злочинної діяльності у вказаній кримінальній справі».

Досудове слідство у справі проводиться податковою міліцією.

Як повідомлялося, у січні 2001 році Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО кримінальні справи за звинуваченням у дачі хабара екс-прем`єру Павлу ЛАЗАРЕНКУ, контрабанді російського газу, фальсифікації та ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі в роки її керівництва корпорацією ЄЕСУ.

13 лютого 2001 року Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована за санкцією Генеральної прокуратури за звинуваченням в розкраданні (при перебуванні главою ЄЕСУ) бюджетних коштів, призначених для оплати російського газу. У березні 2001 р. Печерський районний суд Києва визнав безпідставність висунутих звинувачень і скасував санкцію на арешт Ю.ТИМОШЕНКО.

9 квітня 2003 р. Апеляційний суд Києва ухвалив рішення, яким визнано незаконним і скасовано рішення про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, а провадження закрито.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році.

13 жовтня стало відомо, що СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО ще одну кримінальну справу - за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

У свою чергу в «Батьківщині» заявили про існування 11 кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО.

"На сьогоднішній день, за нашою інформацією, прокуратурою розглядаються одинадцять таких справ, і, швидше за все, в ці години ми почуємо черговий звіт про відкриття і поновлення слідства стосовно одинадцяти кримінальних справ", - сказав, зокрема, депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ 21 жовтня.

Він додав, що поновлення слідства у справах свідчить про безперспективність "газової справи " проти Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми розуміємо, що справа, яку так довго впроваджував в життя КІРЄЄВ, не має ніякого продовження, тому треба відкривати нові, при чому по епізодах 10- 15-річної давнини", - наголосив депутат.

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Тимошенко передала керівництву СІЗО свою апеляцію – Власенко

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО передала керівництву Лук’янівського СІЗО свою апеляцію на вирок Печерського райсуду Києва, яким її визнано винною у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році й засуджено до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомив керівник групи захисту Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО, інформує сайт партії "Батьківщина".

У повідомленні також нагадується, що завтра, 25 жовтня, об 11.00 захисники Ю.ТИМОШЕНКО подаватимуть адвокатську апеляцію через Печерський райсуд.

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Агро

АМКУ оштрафував вісім підприємств за змову на ринку гречаної крупи

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував вісім підприємств на 590 тис. грн. загалом за антиконкурентні погоджені дії на ринку гречаної крупи.

Про це УНІАН повідомила прес-служба АМКУ.

До відповідальності притягають ТОВ "Рідний продукт" (Дніпропетровська обл.), ТОВ "Сільгоспсервіс" (м. Луганськ), ДП "Крупозавод Озерянка "ТОВ "ІПС" (Житомирська обл.), ТОВ "Сквірський комбінат хлібопродуктів" (Київська обл.), ЗАТ "Нива" (м. Луганськ), КП "Білоцерківхлібопродукт" (Київська обл.), фермерське господарство "Дар землі" (Хмельницька обл.), ДП "Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів", ДАК" Хліб України" (Кіровоградська обл.).

Як встановив Комітет, з січня по лютий 2010 року вказані суб`єкти господарювання безпідставно одночасно підвищили гуртово-відпускні ціни на гречану крупу.

Такі дії підприємств призвели до загального економічно необгрунтованого підвищення цін на гречку і утиску інтересів споживачів.

Відповідачі припинили порушення.

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Мінекономрозвитку створило робочу групу з питань зміни тарифних умов у рамках СОТ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України створило робочу групу з вивчення питань зміни тарифних умов у рамках Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам Уповноважений Кабінету міністрів України з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«Робоча група працює. Ми провели обговорення цих питань», - сказав він, висловивши надію, що робоча група зможе до нового року подати свої пропозиції щодо зміни мит і квот, які передбачені підписаною Україною угодою про вступ до СОТ.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ відзначив, що робоча група створена при Міекономрозвитку.

«Вона розглядатиме всі пропозиції, які до нас надійдуть від виробників і учасників ринку», - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

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Завтра в Україні збережеться суха і прохолодна погода

Завтра в Україні збережеться суха і прохолодна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 25 жовтня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний та північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

У столиці без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

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