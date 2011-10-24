Анонс на 25 жовтня

* До України приїжджає місія МВФ

* Відбудеться конференція на тему: "Відносини Європейського Союзу та України", організована за участю Посольства Французької Республіки в Україні та Фонду Роберта Шумана. Учасники: Жак Баро, член Конституційної ради Франції, колишній віце-президент ЄК 2004-2010 рр..; Жан-Домінік Жюляні, президент Фонду Шумана з 2002 року, Юрій Ковбасюк, президент Національної академії держуправління при Президентові України.

* Відбудеться Міжнародна конференція з розвитку автомобільної індустрії України AutoPROm.UA. Конференція проводиться за підтримки АУБ. Будуть розглянуті стратегія виходу на новий рівень розвитку автомобільного ринку, загрози і перспективи створення зони вільної торгівлі з ЄС для індустрії, а також фактори, що сприяють інвестиційній привабливості автопрому України, у тому числі в контексті ЄВРО-2012. Почесний гість конференції - генсекретар Міжнародної асоціації автовиробників OICA Ван дер Страатена розповість, про сучасні тенденції світового автовиробництва і поділиться своїм баченням шляхів розвитку автомобільного виробництва і ринку в Україні.

* Круглий стіл на тему: «Чи буде створена зона вільної торгівлі України з ЄС?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Ймовірність підписання договору про створення ЗВТ з ЄС. ЗВТ з СНД - можливість або загроза для майбутнього України? Оцінка економічних і політичних перспектив створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Учасники: Леонід Козаченко, голова ради підприємців при КМУ; Володимир Огризко, заступник голови політради партії «Наша Україна»; Тарас Чорновіл, народний депутат України («Реформи заради майбутнього»); Сергій Терезин, народний депутат України, БЮТ; Вікторія Коцюбська, юрист.

* Круглий стіл на тему: «Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період». Питання: Транспортна система України в стратегії модернізації національної економіки. Пріоритети інтеграції транспортної системи України в європейські та світові транспортні мережі. Запрошені: Леонід Костюченко, президент Асоціації міжнародних перевізників України; Юрій Крук, заступник голови Комітету з питань транспорту і зв`язку, голова підкомітету з питань морського і річкового транспорту; Олексій Стельмах, представник управління реального сектору економіки Секретаріату КМУ; Віктор Валуєв, віце-президент Українського Національного комітету Міжнародної торгової палати; Юрате Юодснукіте, координатор сектору транспорту Представництва ЄС в Україні.

* Прес-конференція на тему: «Нацбанк ще більше ускладнив процедуру продажу валюти». В роботі візьме участь президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-євразійської банківської федерації Олександр Сугоняко.

* Прес-конференція на тему: «Як «взувають» покупця взуття в Україні». Учасники: Олександр Бородиня, президент Ліги українських промисловців - виробників взуття, шкіргалантереї, хутрових виробів та шкіряних товарів; Володимир Лисак, директор підприємства з виготовлення та ремонту взуття «Дніпро-сервіс».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Комунальний крокодил – наше «Сяйво» проковтнув!". Колектив книгарні «Сяйво» запрошує до конструктивного діалогу щодо долі книгарні голови КМДА Олександра Попова та заступника голови КМДА Олександра Пузанова. Учасники: заступник директора книгарні «Сяйво» Алла Решетнікова, адвокат книжкового магазину «Сяйво» Олег Король, координатор Громадянського руху «Громадянський Опір», президент АЦ «Академія» Олександра Кужель, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, письменниця Ірен Роздобудько , громадський захисник книжкового магазину «Сяйво» Костянтин Клімашенко, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець. Буде оприлюднено факти нового рейдерського захоплення книгарні «Сяйво».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена старту нового масштабного фітнес-проекту в Україні «100% fit GO», мета якого - привернути увагу широких верств населення до спорту та здорового способу життя. Учасники: президент федерації бодібілдингу та фітнесу України, організатор проекту «100% fit GO» Ігор Делієв, президент федерації бодібілдингу та фітнесу м. Києва, чемпіон світу з бодібілдінгу Олександр Білоус; призер Олімпійських Ігор з метання молота Олександр Крикун; Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Валерій Гончаров; Олімпійський чемпіон у штовханні ядра Юрій Білоног. Перший етап проекту - змагання «Фітнес бомба» (29-30 жовтня, Київ, «Український дім»). У програмі фестивалю: змагання з бодібілдінгу, бодіфітнесу, фітнесу, класичного бодібілдингу, дитячого фітнесу, бікіні-фітнесу, поліденсінгу, стронгмену; відбір учасників на фінал «100% fit GO»; виставка; майстер-класи; семінари для тренерів.

* Відбудеться прес-брифінг за підсумками російсько-українського круглого столу «Росія і Україна в мінливій Європі». Круглий стіл проводиться з ініціативи Російської асоціації політичної науки та Київського центру політичних досліджень і конфліктології під егідою Фонду підтримки публічної дипломатії імені А.М.Горчакова. Учасники: О.Гаман-Голутвіна, президент Російської асоціації політичної науки; М.Погребинський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології; Л.Драчевський, виконавчий директор Фонду підтримки публічної дипломатії імені А.М.Горчакова; Ф.Лук`янов, член Президії Ради із зовнішньої і оборонної політики РФ; А.Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України; І.Іванов, президент Російського ради з міжнародних справ.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Офіційне відкриття Українсько-Азербайджанської Бізнес Ради». З жовтня 2011р. офіційно розпочне свою діяльність Українсько-Азербайджанська Бізнес Рада (УАБР), основні завдання якої: підвищення інвестиційної привабливості України та Азербайджану, поліпшення іміджу стратегічних партнерів перед світовим співтовариством, розвиток малого та середнього бізнесу в цих країнах. Місією Асоціації є сприяння політичному, економічному, науковому, технічному, інформаційному обміну, встановлення і координування взаємовигідних економічних відносин між провідними підприємствами України та Азербайджану. Учасники прес-конференції ознайомлять з перевагами діяльності новоствореної організації, як для бізнес-структур, так і для економіки двох країн в цілому. Учасники: почесний Президент УАБР Рустам Агаєв та Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ейнулла Мадатлі, секретарі Посольства Азербайджанської Республіки в Україні - Сабір Рзаєв і Фарід Бабаєв.

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