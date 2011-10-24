Курс НБУ на 25.10.11
21:05, 24 жовтня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 25.10.11100 USD США - 797.5700 (на 24 жовтня - 797.5700)100 EUR - 1105.1130 (на 24 жовтня - 1100.4871)10 RUR - 2.5874 (на 24 жовтня - 2.5452)Облікові курси банківських металів на 25.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131678.81 (на 24 жовтня-129445.61)961XAG10Срібло-2528.30 (на 24 жовтня-2456.52)962XPT10Платина-121390.15 (на 24 жовтня-118917.69)964 XPD10Паладій-49608.85 (на 24 жовтня-47535.17)
Офіційний курс НБУ на 25.10.11
100 USD США - 797.5700 (на 24 жовтня - 797.5700)
100 EUR - 1105.1130 (на 24 жовтня - 1100.4871)
10 RUR - 2.5874 (на 24 жовтня - 2.5452)
Облікові курси банківських металів на 25.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 131678.81 (на 24 жовтня - 129445.61)
961 XAG 10 Срібло - 2528.30 (на 24 жовтня - 2456.52)
962 XPT 10 Платина - 121390.15 (на 24 жовтня - 118917.69)
964 XPD 10 Паладій - 49608.85 (на 24 жовтня - 47535.17)
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