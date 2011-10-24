Курс НБУ на 25.10.11

Офіційний курс НБУ на 25.10.11100 USD США - 797.5700 (на 24 жовтня - 797.5700)100 EUR - 1105.1130 (на 24 жовтня - 1100.4871)10 RUR - 2.5874 (на 24 жовтня - 2.5452)Облікові курси банківських металів на 25.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131678.81 (на 24 жовтня-129445.61)961XAG10Срібло-2528.30 (на 24 жовтня-2456.52)962XPT10Платина-121390.15 (на 24 жовтня-118917.69)964 XPD10Паладій-49608.85 (на 24 жовтня-47535.17)

Офіційний курс НБУ на 25.10.11 100 USD США - 797.5700 (на 24 жовтня - 797.5700) 100 EUR - 1105.1130 (на 24 жовтня - 1100.4871) 10 RUR - 2.5874 (на 24 жовтня - 2.5452) Облікові курси банківських металів на 25.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 131678.81 (на 24 жовтня - 129445.61) 961 XAG 10 Срібло - 2528.30 (на 24 жовтня - 2456.52) 962 XPT 10 Платина - 121390.15 (на 24 жовтня - 118917.69) 964 XPD 10 Паладій - 49608.85 (на 24 жовтня - 47535.17)

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