ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Тимошенко особисто подала апеляцію», в якому пише: в понеділок, 24 жовтня, Юлія Тимошенко подала керівництву Лук`янівського СІЗО і своїм адвокатам апеляцію на вирок, за яким екс-прем`єру дали сім років позбавлення волі...

http://delo.ua/ukraine/timoshenko-lichno-podala-apelljaciju-166689/

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Також «Діло» в публікації «У бюджеті-2012 влада приховала лобістські статті витрат - Жебрівський» пише: за словами народного депутата, в структурі міністерства є безліч окремо винесених структур і підприємств. Якщо раніше статті витрат за кожною такою структурою і підприємством розписувалися окремо, то в бюджеті-2012 зазначені лише головні розпорядники коштів - першого, другого рівня. Таке нововведення дозволяє Кабінету міністрів на чолі з прем`єром Миколою Азаровим у ручному режимі управляти фінансовими потоками держави...

http://delo.ua/ukraine/v-bjudzhete-2012-vlast-skryla-lobbistskie-stati-rashodov-zhebri-166666/

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«Діло» в публікації «Влада виводить суди з-під контролю громадськості - експерт» пише: заступник голови Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда розповів виданню, чому зміни в принципах формування Єдиного реєстру судових рішень створять грунт для приховування від громадськості резонансних рішень і ускладнять роботу юристів...

http://delo.ua/opinions/vlast-vyvodit-sudy-iz-pod-kontrolja-obschestvennosti-ekspert-166682/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Капітал у відставці», в якому пише: відтік валюти з банківського сектора і зростаючі темпи імпорту товарів призвели до різкого погіршення платіжного балансу. За підсумками трьох кварталів його профіцит впав до $ 73 млн. В уряді розраховують стабілізувати ситуацію завдяки зниженню ціни імпортного газу, адже без цього відтік валюти з країни за підсумками року складе приблизно $ 3 млрд...

http://kommersant.ua/doc/1802608

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гривня поза зоною доступу», в якому пише: спровокована Нацбанком криза ліквідності охопила міжбанківський кредитний ринок. Банкіри стверджують, що вільної гривні вже немає майже ні в кого, крім держбанків, які видають місячні позики дорожче 30%. Це змушує банки переглядати кредитні програми і навіть закривати їх...

http://kommersant.ua/doc/1802602

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Хімія здає позиції», в якому пише: Україна з кожним роком наближається до критичної імпортозалежності за хімічними товарами. Інвестори не бажають вкладати гроші в такий капіталомісткий бізнес, оскільки він не витримує конкуренції ні в Україні, ні на зовнішніх ринках...

http://state.eizvestia.com/full/himiya-sdaet-pozicii

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «АМКУ знайшов шкідників», в якому пишуть: гречаний ціновий колапс став новиною номер один серед покупців. Тепер же знайшлися і винуватці подій півторарічної давності ...

http://markets.eizvestia.com/full/amku-nashel-vreditelej

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Ціну транзиту не знизять», в якому пишуть: в російській монополії вважають «нерозумним» вимагати від української сторони знизити ставку на транзит російського газу в країни ЄС до рівня собівартості цих послуг...

http://state.eizvestia.com/full/cenu-tranzita-ne-snizyat

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Газета «Сьогодні» у публікації «Овочі можна буде придбати за низькою ціною ще три тижні» пише: настав час запасатися цукром і капустою, а хурму та мандарини поки краще ігнорувати...

http://www.segodnya.ua/news/14302536.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Кияни сидять без тепла: «Київенерго» обіцяє проблему вирішити і сподівається на відеоспостереження» пише: фахівці вважають, що завдання номер один - заміна старих мереж...

http://www.segodnya.ua/news/14302470.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Мінтранс взявся за пунктуальність авіакомпаній» пише: російські авіакомпанії повинні бути не тільки великими, але й пунктуальними, вважає Мінтранс. Міністерство хоче позбавляти перевізників ліцензій за більш ніж двогодинну затримку 10% рейсів у сезон...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1401821/letajte_bez_opozdanij

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Також «Ведомости» у публікації «Перед виборами президента податківці пробачать 33 млн. виборців» пишуть: до квітня 2012 р. податківці планують списати борги приблизно 33 млн. громадянам на суму до 36 млрд. руб. Від боржників участі в акції не потрібно...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1401820/rossiya_bez_dolgov

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Видання «Известия» в публікації «Підприємців не будуть карати за погані наміри» пише: в Держдумі пройшла закрита нарада членів комітету із законодавства і представників уряду щодо скандального закону про «фірми-одноденки». Він прийнятий у першому читанні, але до другого його планують радикально переписати...

http://izvestia.ru/news/504838

(УНІАН)