Британський парламент відхилив референдум про вихід країни з Євросоюзу

У британському парламенті після бурхливих дебатів переважною більшістю голосів було відхилено пропозицію щодо проведення референдуму про вихід країни з Європейського Союзу.

Як повідомляє радіо «Свобода», за ініціативою Партії незалежності Сполученого Королівства понад 100 тисяч чоловік підписали петицію, що закликає провести референдум про перегляд членства Великобританії в Європейському Союзі.

Згідно із законом, в цьому разі уряд зобов`язаний поставити дане питання на голосування в парламенті.

У разі всенародного плебісциту виборцям було б запропоновано відповісти на три запитання: чи має Британія вийти з Євросоюзу, залишатися там або змінити умови свого членства.

Уряд виступив проти проведення референдуму, вважаючи його небажаним в умовах економічної кризи. Консервативна, Ліберал-демократична і Лейбористська партії закликали парламентаріїв проголосувати проти.

Після бурхливих дебатів законодавці більшістю в 483 голоси проти 111 відхилили ідею проведення референдуму.