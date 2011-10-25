Янукович сьогодні зустрінеться з Президентом Бразилії. Буде підписано низку документів
10:21, 25 жовтня 2011Різне
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У рамках державного візиту до Федеративної Республіки Бразилія Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває у столиці країни - місті Бразиліа.
Сьогодні він проведе зустрічі з Президентом Бразилії Ділмою РУССЕФФ і головою Сенату Національного конгресу Жозе САРНЕЄМ, повідомляє прес-служба Президента України.
Планується, що у присутності президентів двох країн буде підписано низку двосторонніх документів у сферах сільського господарства та охорони здоров`я.
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