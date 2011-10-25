Янукович сьогодні зустрінеться з Президентом Бразилії. Буде підписано низку документів

У рамках державного візиту до Федеративної Республіки Бразилія Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває у столиці країни - місті Бразиліа.

Сьогодні він проведе зустрічі з Президентом Бразилії Ділмою РУССЕФФ і головою Сенату Національного конгресу Жозе САРНЕЄМ, повідомляє прес-служба Президента України.

Планується, що у присутності президентів двох країн буде підписано низку двосторонніх документів у сферах сільського господарства та охорони здоров`я.