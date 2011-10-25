Генпрокуратура не пред’явила обвинувачень Тимошенко у справі щодо ЄЕСУ - Власенко

Захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури не пред’явили Юлії ТИМОШЕНКО обвинувачень у кримінальній справі про несплату податків корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО сказав журналістам біля Печерського районного суду Києва.

«Юлію ТИМОШЕНКО поінформовано про те, що (генеральний прокурор Віктор) ПШОНКА скасував постанову… Тобто, ніяких ще дій не відбувалося. І відповідно, для того, щоб щось розпочалося, треба, напевно, вручити ТИМОШЕНКО копію постанови про порушення чи про відновлення цієї кримінальної справи», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, лише після цього Ю.ТИМОШЕНКО зможе визначити свого захисника у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 20 жовтня скасувала незаконну постанову про закриття кримінальної справи відносно Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання понад 25 млн. грн. бюджетних коштів та ухилення від сплати понад 20 млн. грн. податків шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування доходів від діяльності її офшорної компанії.

За даними відділу зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури, одночасно Генпрокуратура оскаржує у касаційному порядку «незаконні рішення суду про закриття інших епізодів злочинної діяльності у вказаній кримінальній справі».

У Генпрокуратурі вважають, що постанова колишнього генпрокурора Святослава ПІСКУНА про закриття цієї справи, а також рішення суду, винесені «без повного всебічного розслідування, тобто поспішно і невмотивовано».

Досудове слідство у справі проводиться податковою міліцією.