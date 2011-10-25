Клуб мандрівників та Лабораторія «Зроби себе сам» проведуть в УНІАН спільне засідання

У п’ятницю, 28 жовтня, в агентстві УНІАН пройде спільне засідання Клубу мандрівників «УНІАН - Тут і там» та Лабораторії «Зроби себе сам». Організатори започатковують серію зустрічей та тренінгів «Відпочинок для тих, хто хоче більшого». Тобто, для тих, хто прагне поєднати відпочинок з мандрами, розвитком та самовдосконаленням.

Тема засідання: «Як я кинув виклик Казбеку, або навіщо йти в гори неальпіністу». Відомий письменник та мандрівник, автор методу саморозвитку особистості «Геній-терапія» Валентин БАДРАК розповість про свої сходження на пік Казбек (друга вершина в Європі після Ельбрусу) та інші вершини. В.БАДРАК особливо підкреслює, що він не є альпіністом, а на Казбек разом з ним піднялась донька Валерія. Він розповість про те, наскільки цікавим та небезпечним є такий вид відпочинку як скелелазіння, що він дає мандрівникові та як може вплинути на досягнення в інших сферах – в бізнесі, творчій самореалізації, у створенні щасливої сім`ї. «Гірське сходження, - каже В.БАДРАК, - поєднує в собі практично всі елементи досягнення перемоги, які можна пройти та використати при моделюванні інших перемог”.

Початок засідання о 18:30. Вхід вільний.

Довідка УНІАН. Засновниками Клубу мандрівників «УНІАН - Тут і там» виступили УНІАН та туристичний сайт «Тут і там». Ідея проекту, за словами головного редактора УНІАН Олександра ХАРЧЕНКА, полягає в тому, щоб «дати можливість тим, хто здійснив цікаву мандрівку по Україні (Тут), або за кордоном (Там), розповісти про неї у невимушеній, камерній обстановці таким же колегам-мандрівникам». Як каже керівник сайту «Тут і там» Володимир ЗМАЖЕНКО, «в Клубі кожен мандрівник може себе спробувати в ролі «Юрія Сенкевича» (популярний телеведучий радянських часів – УНІАН). Слухачі ж та глядачі мають можливість відкривати для себе Україну та інші країни через емоції, світогляд та світосприйняття різних людей, при цьому з інтерактивним спілкуванням – можна запитати ведучого, уточнити щось у нього, попросити «відмотати» назад цікавий кадр».

Лабораторія “Зроби себе сам” (http://seminars.unian.net/) діє на базі агентства УНІАН.

«Ідея виникла на стику двох проектів. Вона полягає в тому, що відпочинок має бути не просто активним та цікавим, а й якомога більше давати для розвитку особистості. Іншими словами, ви повернетесь з відпустки не просто із засмагою, а з новими знаннями, новим досвідом, відкриєте в собі нові таланти та можливості, - каже О.ХАРЧЕНКО. – Над цим і будемо експериментувати».