Сьогодні з ЄС обговорять рядок «європейська перспектива України» в угоді про асоціацію

Сьогодні представники України та Європейського Союзу обговорять питання щодо включення до тексту угоди про асоціацію положення про європейську перспективу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, сьогодні у Києві відбудеться 20-й раунд переговорів між Україною та ЄС щодо угоди про асоціацію.

«Під час цього заходу сторони обговорять неузгоджені питання переговорного процесу щодо укладення угоди про асоціацію, зокрема, включення до тексту угоди положення про європейську перспективу України», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Українську делегацію на переговорах очолюватиме заступник міністра закордонних справ – керівник апарату МЗС Павло КЛІМКІН, делегацію ЄС – виконавчий директор з питань Росії, Східного сусідства та Західних Балкан Європейської служби зовнішньої діяльності Мірослав ЛАЙЧАК.