Огризко сподівається, що Угода про асоціацію з ЄС буде парафована у грудні

Заступник голови політради партії "Наша Україна", екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сподівається, що влада України знайде необхідне рішення для того, щоб парафування Угоди про асоціацію з Європейським Союзом відбулося на саміті в грудні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу "Чи буде створена зона вільної торгівлі України і ЄС"?, який проводить Інститут Горшеніна.

"Я хотів би, щоб влада сьогодні знайшла можливість зробити такі кроки, які б дали можливість для парафування угоди в грудні на саміті", - сказав В. ОГРИЗКО.

При цьому він зазначив, що, виходячи з сьогоднішньої ситуації, основи чекати підписання документу поки немає.

"Ми чули реальні сигнали європейських партнерів, які сказали, що якщо права людини в Україні порушуватимуться, нічого сподіватися на те, що угода буде підписана", - заявив В. ОГРИЗКО.

Він підкреслив, що вважає абсолютно за неправильне розцінювати вимоги, які висуває ЄС Україні в процесі підготовки угоди, як спробу нав'язати що-небудь.

"Сказавши, що я хочу бути членом ЄС, я автоматично погоджуюся на їх правила гри. Тому питання в тому, що не нав'язують, а підказують, як, що і коли потрібно зробити, щоб стати членом ЄС", - зазначив В. ОГРИЗКО.

Він також сказав, що сьогодні немає підстав очікувати, що Угода про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом може бути виділена для швидкого прийняття із загальної Угоди про асоціацію.

"Коли деякі високопоставлені чиновники з Адміністрації (Президента - УНІАН) говорять, що ми підпишемо Угоду про ЗВТ, це означає, що вони просто не розуміють, про що йде мова. Підписати ЗВТ без Угоди про асоціацію неможливо", - підкреслив В. ОГРИЗКО.

"Важливо було б Євросоюзу прийняти політичне рішення про перспективні можливості України і знайти зараз формулу, яка могла б полягати у якомусь тимчасовому обмеженні дії цієї Угоди про асоціацію, з тим, щоб потім після цього, може через 7-10 років, перейти до другого етапу - саме до переговорів про майбутнє членство. І це займе 3-4 роки", - сказав ОГРИЗКО.

Разом з цим він сказав, що економічне значення підписаного 18 жовтня Угоди про Зону вільної торгівлі СНД сьогодні дещо перебільшене, оскільки як такої, Зони вільної торгівлі в повному об'ємі документом не передбачено.

"Я, чесно кажучи, не схильний перебільшувати економічне значення цієї угоди. Тому що, на мою думку, це політичний проект Росії, яка намагається таким чином просто перехопити ініціативу збирання пострадянських земель в нову, як тепер називається, Євразійську - але насправді Азійську імперію. Там європейського нічого немає", - сказав В. ОГРИЗКО.

При цьому він додав, що поки Україна знаходиться на роздоріжжі.

"Ми знаходимося на роздоріжжі, коли альтернативою буде спуск до рівня створення нової губернії, нового Азійського союзу з повною втратою Україною своєї незалежності", - заявив В. ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ і перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили у Брюсселі про те, що сторонам вдалося погодити усі ключові положення Угоди вільної торгівлі, яка стане частиною Угоди про асоціацію з ЄС.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори про яку сторони почали у 2007 році.