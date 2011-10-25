Головне на 25 жовтня

Енергетика

Євросоюз відмовив "Газпрому" в особливому правовому статусі для газопроводу "Південний потік". Як пише російський "Коммерсант`", без особливого статусу магістральний газопровід може бути використаний для транспортування газу третіми сторонами.

Особливий правовий режим потрібний був "Газпрому" для того, щоб вивести "Південний потік" з-під дії Третього енергетичного пакета ЄС. Згідно з нормами європейського енергетичного законодавства, трансдержавний трубопровід може бути використаний третіми особами, а бізнес з транспортування і з продажу газу по ньому має бути роздільний. З цього правила виключаються тільки ті об`єкти, які потрапляють під поняття TEN (транс`європейська сировинна інфраструктура).

Конкуренти "Південного потоку" - Трансадріатичний газопровід і Nabucco - вже дістали право не надавати доступ третім особам. У "Газпрому" залишається ще один шанс обійти Третій енергопакет ЄС - домовитися окремо з кожною країною, територією якої проходить "Південний потік", щоб вони визнали трубу гідною особливого статусу. Але навіть якщо міністерство енергетики кожної країни вважатиме South Stream елементом європейської сировинної інфраструктури, остаточне рішення залишиться за представниками Єврокомісії.

У разі, якщо Європа не ратифікує особливий правовий режим для магістрального газопроводу, Росія диверсифікує постачання газу. Частина постачань буде направлена в Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Про це заявив РІА «Новости» заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ. Точні цифри постачань, які планується направити в АТР, чиновник не назвав.

«Південний потік», покликаний знизити залежність російської сторони від транзиту палива територією України, буде прокладений по дну Чорного моря з Росії до Болгарії, а потім розділений на дві гілки. Одна з них пройде через Грецію на південь Італії, а друга - через Сербію і Угорщину до Австрії. Точний маршрут газопроводу ще не визначений, крім того, Туреччина досі не дала згоди на прокладання газопроводу по своїй морській акваторії, нагадує Лента.ру.

«Південний потік» мав бути збудований до 2015 року, поки його будівництво ще не розпочалося. Орієнтовна вартість труби з пропускною спроможністю в 63 мільярди кубометрів газу оцінюється в 15,5 мільярда євро, з яких 10 мільярдів євро підуть на морську ділянку, а 5,5 мільярда - на сухопутну. Учасниками Південного потоку є "Газпром", італійська Eni, французька EDF і німецька Wintershall. Російському монополісту належить 50 відсотків проекту.

Захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО передав у канцелярію Печерського райсуду Києва апеляцію на вирок Юлії ТИМОШЕНКО у «газовій» справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні журналістам біля Печерського райсуду Києва.

«Відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу, Печерський районний суд зобов’язаний скерувати апеляцію всім учасникам процесу для надання своїх заперечень. Після цього протягом семи днів скарга повинна бути передана до Апеляційного суду міста Києва і після цього справа призначається до розгляду не раніше місяця і не пізніше трьох місяців», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, слухання справи з розгляду апеляції Ю.ТИМОШЕНКО мають розпочатися не раніше, ніж через півтора місяця. «Я не знаю, чи будуть поспішати, але зараз, наскільки мені відомо, суддів Апеляційного суду обробляють з тим, щоб вони слухали цю справу за так званою скороченою процедурою, щоб не було ніяких допитів свідків, щоб не було ніяких досліджень доказів, щоб вони за 5 хвилин розглянули цю справу, заплющивши очі», - додав захисник Ю.ТИМОШЕНКО.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила прогнозну гуртову ціну на електроенергію на листопад на 4% порівняно з встановленою для жовтня - до 620,32 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на постанову регулятора № 2023 від 21 жовтня.

Прогнозна гуртова ціна на електроенергію залишалася незмінною з травня по жовтень ц.р.

Таким чином, з початку року прогнозна гуртова ціна зросла на 17,7% - з 527,12 грн. за МВт/год., встановлених для січня, до 620,32 грн. за МВт/год. для листопада.

НКРЕ прогнозувала, що в 2011 році гуртова ціна електроенергії на Гуртовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

До Фонду державного майна України звернулася ще одна компанія з проханням про укладення договору про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу 25% держпакету акцій "Київенерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Зазначають, що, таким чином, сьогодні в цілому на ознайомлення з конкурсною документацією щодо "Київенерго" надійшли заявки від двох компаній, щодо "Західенерго" - одна.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує, що домовленість із Російською Федерацією щодо ціни на газ буде досягнута максимум через місяць.

Про це глава уряду повідомив сьогодні в Дніпропетровську, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми розраховуємо, що з Росією домовимося. Буквально у найближчий... місяць максимум домовимося. Ми орієнтуємося на абсолютно інші ціни на газ», - заявив М.АЗАРОВ.

Фінанси

Місія Міжнародного валютного фонду прибула до України.

Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ у Києві.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ відвідає Україну в період з 25 жовтня по 4 листопада для продовження дискусій у контексті другого перегляду програми за угодою «стенд-бай» і консультацій за 2011 рік щодо Статті IV Статей Угоди МВФ.

Національний банк України з метою спрощення порядку здійснення валютно-обмінних операцій для фізичних осіб відкоригував правила і вніс зміни до діючої процедури здійснення операцій з купівлі-продажу валют.

Відповідну постанову НБУ від 11 жовтня 2011 №364 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. №1214/19952, повідомляється на сайті НБУ.

Так, згідно з повідомленням, купівля валюти банком на суму до 150 тис. грн. здійснюватиметься при пред`явленні клієнтом (резидентом або нерезидентом) документа, що посвідчує особу. При цьому в квитанції зазначатимуться лише дані ідентифікації клієнта, який здійснив продаж іноземної валюти. Копіювання сторінок документа, що посвідчує особу клієнта, в цьому випадку забороняється.

Продаж готівкової валюти банками одній особі в один операційний день на суму, що не перевищує в еквіваленті 150 тис. грн., здійснюватиметься при пред`явленні клієнтом документа, що посвідчує особу й підтверджує його резидентність.

Касир банку, перевіривши резидентність клієнта, зобов`язаний заповнити квитанцію про здійснення валютообмінної операції й забезпечити збереження копій сторінок документа, на підставі якого проведена ідентифікація особи. Ці копії завіряються печаткою каси банку, пункту обміну валюти.

Також зазначається, що дані про клієнта, отримані в процесі обслуговування при здійсненні валютообмінних операцій, є банківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання.

Вимоги, встановлені щодо пред`явлення документів, що посвідчують особу, при проведенні валютообмінних операцій не поширюються на операції, які здійснюються через банківські автомати самообслуговування банків (банкомати).

При цьому зазначається, що вищезгадані зміни є тимчасовим заходом спрощення правил порядку валютообмінних операцій, які діятимуть із 28 жовтня 2011 року до 1 вересня 2012 року.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний закон був ухвалений парламентом 6 жовтня. Частину другу статті 33 Бюджетного кодексу викладено в редакції, згідно з якою Національний банк подає Президенту України, Верховній Раді та Кабінету міністрів до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники на наступний рік; до 1 квітня року, що передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету; до 1 вересня року, що передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету.

Зазначені матеріали використовуються для складання проекту закону про державний бюджет України.

Розділ VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнено підпунктами, за якими податок на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом на території міст обласного значення пілотних регіонів, як виняток з положень частини другої статті 65 та підпункту 1 частини першої статті 66 цього кодексу, зараховується у розмірі: 50% - до обласних бюджетів та 50% - до бюджетів міст обласного значення; до завершення реорганізації закладів охорони здоров´я у пілотних регіонах обласна рада може передавати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів щодо утримання закладів охорони здоров´я районній, міській (міста обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста обласного значення) бюджету; у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет у пілотних регіонах положення статті 79 цього кодексу застосовуються з урахуванням зміни розмежування видатків на охорону здоров´я між районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та обласним бюджетом.

Внесено зміни і до Закону "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп´ютерних програм, баз даних", згідно з якими "плата за одержання контрольних марок зараховується до державного бюджету України".

Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Сільське господарство

Європейський Союз готовий скасувати експортні субсидії на сільгосппродукцію в торгівлі з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час свого виступу на агродебатах «Зона вільної торгівлі з ЄС: шанси і можливості для АПК України» в понеділок повідомив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

«З боку Європейського Союзу, мені здається, це безпрецедентний крок — готовність скасувати експортні субсидії в торгівлі сільськогосподарською продукцією при експорті в Україну», - повідомив він.

За його словами, на всі сільгосптовари, які потенційно можуть бути об`єктом експортного субсидування, в торгівлі з Україною експортна субсидія не застосовуватиметься.

Як повідомив директор департаменту міжнародних економічних відносин Міністерства аграрної політики і продовольства України Тарас КАЧКА, для цього ЄС має внести зміни до свого законодавства. Він зазначив, що питання експортних субсидій всередині ЄС регулюється відповідним регламентом, і якщо вантаж прямує в Україну, то просто вносяться зміни на додаток до регламенту, що експортна субсидія нуль при призначенні вантажу до України.

При цьому В.П’ЯТНИЦЬКИЙ додав, що в ЄС експортні субсидії не застосовуються масово, а в регламенті чітко визначений перелік такої продукції.

Будівництво і ЖКГ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заветував Закон «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об`єкта житлової нерухомості».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ вказав, що ухвалений закон не може бути прийнятий з низки підстав.

Законом, що надійшов на підпис, викладається в новій редакції стаття 6 Житлового кодексу Української РСР, якою, зокрема, передбачається заборона надання у житлових будинках приміщень для потреб виробничого характеру (на сьогодні існує заборона надання таких приміщень для потреб промислового характеру). Президент наглосив, що з цим не можна погодитись, оскільки запровадження заборони надання у житлових будинках приміщень для потреб виробничого характеру може призвести до вимушеного припинення підприємницької діяльності суб`єктами малого та середнього бізнесу, які найчастіше використовують для здійснення підприємницької діяльності такі приміщення для розміщення перукарень, пунктів ремонту одягу, взуття, приватних нотаріальних контор тощо.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що в інших положеннях Житлового кодексу Української РСР передбачена можливість надання нежилих приміщень в жилих будинках для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру. На думку Президента, таким чином, законом, що розглядається, у Житловий кодекс Української РСР закладаються правова невизначеність та внутрішня суперечність, що на практиці може спричинити порушення конституційних принципів верховенства права, рівності і справедливості, з яких випливає вимога визначеності, ясності та недвозначності правової норми.

Законом також запроваджується порядок підрахування площі лоджій, балконів, веранд і терас. Пропонується наділити правом встановлювати коефіцієнти, з урахуванням яких підраховується площа лоджій, балконів, веранд і терас, центральний орган виконавчої влади з питань житлової політики. На думку В.ЯНУКОВИЧА, така норма не відповідає загальній меті закону - закріплення на законодавчому рівні визначення змісту понять «житлова площа», «загальна площа» і порядку визначення їхнього розміру. Адже цим запроваджується можливість частого змінювання зазначених коефіцієнтів, що матиме наслідком зміну загальної площі об`єктів житлової нерухомості та вимагатиме щоразу проведення технічної інвентаризації житлового фонду в Україні за рахунок коштів громадян.

Тому запроваджуване законом, що надійшов на підпис, встановлення коефіцієнтів, з урахуванням яких підраховується площа лоджій, балконів, веранд і терас, актами центрального органу виконавчої влади є неприйнятним. Президент наголосив, що коефіцієнти мають установлюватися законом. Глава держави вважає за потрібне встановити такі коефіцієнти для підрахування площі лоджій, балконів, веранд і терас: для балконів і терас - 0,3; для лоджій - 0,5; засклених балконів - 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63