Україна і Бразилія підписали шість документів про поглиблення співпраці

Україна і Бразилія підписали шість двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співпраці в низці галузей.

Як повідомляє прес-служба президента України, документи були підписані в присутності Віктора ЯНУКОВИЧА і президента Федеративної Республіки Бразилія Ділми РУССЕФФ.

Зокрема, було підписано угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про військово-технічне співробітництво для налагодження двосторонньої взаємовигідної довгострокової співпраці у сфері ВТС. Документ, зокрема, стосується розвитку наукових досліджень та новітніх технологій.

Також сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Бразилії щодо співпраці у галузі охорони здоров`я та медичних наук. Цей документ дозволить координувати політику в медичній галузі та сприятиме розвитку співробітництва за такими пріоритетними напрямами як первинна та спеціалізована медична допомога; медична освіта, профілактика захворювань і охорона громадського здоров`я; екологічне здоров`я; політика у фармацевтичній галузі; епідеміологічний нагляд за інфекційними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом; політика в галузі харчування.

Крім того, сторони планують створити українсько-бразильський Консультативний комітет з питань сільського господарства між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством сільського господарства, тваринництва та продовольчого забезпечення Бразилії. Меморандум про створення українсько-бразильського Консультативного комітету, підписаний сьогодні, розроблено на виконання домовленостей, досягнутих у ході двосторонніх переговорів на урядовому рівні з метою розвитку взаємовигідного міжнародного співробітництва у сфері АПК.

Також сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння між Національною академією аграрних наук України і Бразильською сільськогосподарською дослідною корпорацією «ЕМБРАПА». Документ відображає зацікавленість цих інституцій в об’єднанні наукового потенціалу з обміну технологіями виробництва біопалива; розробки експрес-методів контролю якості цукровмісної сировини; селекції в рослинництві та тваринництві; запровадження нових технологічних схем і засобів захисту рослин; спільної участі у виконанні міжнародних і регіональних проектів; організації двосторонніх заходів; підготовки та стажування спеціалістів тощо.

Підписанти також досягли взаєморозуміння між Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України та Агентством з інвестицій та торгівлі Бразилії «Апекс Бразіл» про сприяння двостороннім прямим інвестиціям. Документ сприятиме залученню двосторонніх прямих інвестицій та покращенню економічного зростання країн шляхом консультацій, обміну інформацією, надання послуг, сприяння пошуку інвестиційних партнерів, створення спільної робочої групи та розробки відповідних документів.

Україна та Бразилія також підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України і Міністерством гірничої промисловості та енергетики Федеративної республіки Бразилія у сфері виробництва біопалива.