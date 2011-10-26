ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 26 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "В Україні росте заборгованість із заробітної плати" пише: загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні на 1 жовтня порівняно із заборгованістю на 1 вересня поточного року виросла на 2,2% - до 1,181 млрд грн.

http://delo.ua/education/v-ukraine-rastet-zadolzhennost-po-zarabotnoj-plate- 166759/

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Також "Дєло" у публікації "Нацбанк поставив крапку у нових правилах обміну готівкової валюти" пише: НБУ опублікував остаточний, "пом'якшений", варіант правил купівлі-продажу готівкової валюти. Правда, спрощення правил стосується лише продажу доларів, євро і подібних до них. Процедуру купівлі валюти для населення Нацбанк залишив без змін…

http://delo.ua/finance/itogi-dnja-nacbank-postavil-tochku-v-novyh-pravilah-obmena-nalichn-166762/

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"Дєло" у публікації "Азербайджанці планують будувати в Україні міні-НПЗ і ведуть переговори про купівлю Одеського НПЗ" пише: азербайджанські компанії планують розпочати освоєння України з невеликих інвестиційних проектів. Ставка робиться на середній бізнес.

http://delo.ua/business/azerbajdzhancy - planirujut - stroit - v - ukraine - mini - npz - i - vedut - pereg - 166756/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Стоп-машини", у якому пише: учора відбулася презентація програми розвитку українського автопрому. Вона містить протекціоністські заходи, які, на думку розробників, повинні привести до росту обсягів випуску автомобілів в Україні у вісім разів до 2020 року. Ці ініціативи у штики сприймають імпортери, які бачать в них загрозу для внутрішнього авторинку. Багато хто з них навіть може замислитися над тим, щоб закрити свій бізнес в Україні. А фахівці вважають, що розробники занадто оптимістично оцінили можливості українського бюджету з підтримки галузі …

http://kommersant.ua/doc/1803278

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Українцям дуже пощастило", у якому пише: громадяни зможуть дешевше ввозити товари в Україну, оскільки в Держмитниці погодилися підняти планку безмитного імпорту з 200 євро до 1 тис. євро. Лише у поштових посилках і експрес-відправленнях верхня планка буде збільшена всього до 300 євро. Експерти вважають, що ця норма не призведе до скорочення нелегального ввезення товарів - доцільним є введення обмежень по видах транспорту.

http://kommersant.ua/doc/1803320

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Видання "Економічні вісті" публікує матеріал "Прибуток банкам тільки сниться", у якому пише: банківська система України продовжує грузнути в мінусах. Сукупний збиток українських банків за дев'ять місяців 2011 р. досяг 5,6 млрд. грн. При цьому за підсумками третього кварталу негативний фінрезультат склав 4,6 млрд. грн., а за перше півріччя - лише 1 млрд. грн..

http://finance.eizvestia.com/full/pribyl-bankam-tolko-snitsya

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Гривня на відсоток не купилася", у якому пишуть: у вересні депозитний портфель фізичних осіб зменшився на 2,7 млрд. грн. - до 303,7 млрд. грн. Основне скорочення сталося через відтік гривні - 2,8 млрд. витекло з банків саме у цій валюті. Правда, як зазначають в НБУ, вони повернулися у банки у вигляді валютних вкладів. Проте, за словами експертів, банки будуть вимушені підняти депозитні ставки у гривні мінімум до 16% річних, щоб утримати вкладників.

http://finance.eizvestia.com/full/grivnya - na - procent - ne - kupilas

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Перевізники невдоволені портами", у якому пишуть: Міністерство інфраструктури пропонує створити робочу групу з розробки закону "Про контейнерні перевезення в Україні". Хід МІУ, очевидно, є спробою згладити обурення експедиторів і перевізників від неефективної роботи контрольних служб в портах країни. У першу чергу під критику потрапили порти великої Одеси - Одеський морський торговий, Іллічівський морський торговий і Іллічівський морський рибний порти. Швидше за все, на підході і порт Южний.

http://state.eizvestia.com/full/perevozchiki-nedovolny-portami

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Газета "Сьогодні" в публікації "Судитися за квартиру або розлучатися стане значно дорожче" пише: з 1 листопада плата державі за подачу держмита у зверненні до суду істотно зросте - набуває чинності Закон "Про судовий збір".

http://www.segodnya.ua/news/ 14302922.html

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Також "Сьогодні" у публікації "Депутатів хочуть змусити економити папір" пише: у законопроекті депутата від НУНС Руслана Князевича пропонується внести зміни в парламентський регламент і перейти до активнішого використання електронної пошти…

http://www.segodnya.ua/news/14302868.html

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Головна ідея Медведєва не фінансується" пише: нових модернізаційних проектів бюджетом РФ не передбачено, держфінансування інноваційних інститутів подібно до "Сколкова" скорочується, знизилася інтенсивність роботи самої комісії з модернізації.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/ 1403098/stop_modernizaciya

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Також "Відомості" у публікації "Дерипаска заздалегідь готується до гіршого" пишуть: Олег Дерипаска, чия бізнес-імперія насилу пережила кризу 2008-2009 рр., тепер готується до труднощів завчасно. Його компанії оптимізують бізнес, знижують невиробничі витрати і скорочують офісний персонал…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1403095/gotovyatsya_k_hudshemu

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Видання "Ізвєстія" у публікації "Євразійський Союз: від ідеї до історії майбутнього" пише: дискусію про інтеграцію на пострадянському просторі, яку почали російський прем'єр Володимир Путін і президент Білорусії Олександр Лукашенко, продовжує глава Казахстану Нурсултан Назарбаєв…

http://izvestia.ru/news/504908

(УНІАН)