Курс НБУ на 26.10.11

Офіційний курс НБУ на 26.10.11100 USD - 797.6200 (25 жовтня - 797.5700)100 EUR - 1110.1275 (25 жовтня - 1105.1130)10 RUR - 2.6154 (25 жовтня - 2.5874)Облікові курси банківських металів на 26.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132105.81 (25 жовтня-131678.81)961 XAG 10 Срібло-2552.38 (25 жовтня-2528.30)962XPT10Платина-123950.15(25 жовтня-121390.15)964XPD10Паладій-51286.97 (25 жовтня-49608.85)

Офіційний курс НБУ на 26.10.11 100 USD - 797.6200 (25 жовтня - 797.5700) 100 EUR - 1110.1275 (25 жовтня - 1105.1130) 10 RUR - 2.6154 (25 жовтня - 2.5874) Облікові курси банківських металів на 26.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-132105.81 (25 жовтня-131678.81) 961 XAG 10 Срібло-2552.38 (25 жовтня-2528.30) 962XPT10Платина-123950.15(25 жовтня-121390.15) 964XPD10Паладій-51286.97 (25 жовтня-49608.85)

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