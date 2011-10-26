Курс НБУ на 26.10.11
10:08, 26 жовтня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 26.10.11100 USD - 797.6200 (25 жовтня - 797.5700)100 EUR - 1110.1275 (25 жовтня - 1105.1130)10 RUR - 2.6154 (25 жовтня - 2.5874)Облікові курси банківських металів на 26.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132105.81 (25 жовтня-131678.81)961 XAG 10 Срібло-2552.38 (25 жовтня-2528.30)962XPT10Платина-123950.15(25 жовтня-121390.15)964XPD10Паладій-51286.97 (25 жовтня-49608.85)
Офіційний курс НБУ на 26.10.11
100 USD - 797.6200 (25 жовтня - 797.5700)
100 EUR - 1110.1275 (25 жовтня - 1105.1130)
10 RUR - 2.6154 (25 жовтня - 2.5874)
Облікові курси банківських металів на 26.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-132105.81 (25 жовтня-131678.81)
961 XAG 10 Срібло-2552.38 (25 жовтня-2528.30)
962XPT10Платина-123950.15(25 жовтня-121390.15)
964XPD10Паладій-51286.97 (25 жовтня-49608.85)
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