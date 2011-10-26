Туреччина попросила допомоги. Запит направлено на адресу 30 держав

Уряд Туреччини попросив іноземної допомоги для ліквідації наслідків землетрусу в провінції Ван.

Про це, як передає ІТАР-ТАСС, повідомив телеканал CNN Turk.

Джерело телеканалу зазначає, що письмовий запит від імені уряду направлено на адресу 30 держав, які раніше заявили про готовність надати допомогу. У числі цих країн і Ізраїль, який раніше був ображений відсутністю відповіді від Туреччини щодо запропонованої ним допомоги. А ще раніше дипломатичні відносини між країнами були затьмарені скандалом навколо «Флотилії Свободи».

NEWSru Israel підтверджує, що турецька влада звернулися до МЗС Ізраїлю і попросила прислати спеціальне устаткування. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор ЛІБЕРМАН і міністр оборони Ехуд БАРАК розпорядилися надати турецькій стороні все необхідне.

Вантажний літак доставить у Туреччину запитану гуманітарну допомогу. На цьому етапі турецька сторона не просила прислати рятувальників чи лікарів.

Управління з надзвичайних ситуацій при канцелярії прем`єр-міністра Туреччини повідомляє останні відомості про 432 загиблих і 1352 поранених. Найбільших збитків зазнало місто Еркіс, розташоване на північному узбережжі озера Ван.

Спочатку Туреччина відхилила допомогу інших держав, розраховуючи справитися своїми силами, але поступово стало очевидно, що наслідки стихійного лиха більші, аніж передбачалося раніше.