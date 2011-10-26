Анонс на 26 жовтня

* У господарському суді м. Києва відбудеться слухання за позовом заст.прокурора м. Києва в інтересах Фонду держмайна до ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» «Про визнання права власності на виробничо-адміністративну нежилу будівлю та витребування майна». Відбудеться пікетування активістами ФПУ Господарського суду.

* Під головуванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Прес-конференція на тему: «Прийняття закону про ринок земель - забезпечення конституційного права власності власників земельних паїв». Учасники: президент Асоціації «Земельна спілка України» Андрій Кошиль; член правління ВГО «Спілка оцінювачів земель» Андрій Мартин; голова Ради Асоціації «Земельна спілка України», голова ВГО «Спілка землевпорядників України» Анатолій Вовк.

* В рамках виставки «WorldFood Ukraine 2011» відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Грибна Індустрія. Харчові технології». Організатор: ВГО «Асоціація грибовиробників Україна» за підтримки: ДГП «Прем`єр Експо».

* Урочисте підписання Угоди про створення транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся». Після підписання Угоди - прес-конференція Міністра Миколи Злочевського та іноземних гостей.

* Круглий стіл, присвячений введенню держмит на імпорт іноземних авто. Учасники: Олег Назаренко, ген.директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і ділерів; Василь Горбаль, член ради НБУ; Андрій Забловський, керівник Секретаріату Ради підприємців при КМУ; Сергій Кравченко, експерт Секретаріату Ради підприємців при КМУ; Ігор Бураковський, керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, доктор економічних наук.

* Очередное заседание Исполнительного комитета Всеобщей конфедерации профсоюзов. В ходе мероприятия запланировано рабочее совещание с сопредседателями Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте вице-премьер-министром Сергеем Тигипко, председателем Союза работодателей Дмитрием Фирташем, председателем Федерации профсоюзов Василием Харой, а также встречи с трудовым коллективом ГП "Антонова", с преподавателями и студентами Академии труда и социальных отношений ФПУ.

* В рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025р.» відбудеться круглий стіл на тему: «За чий рахунок розвивати столицю: за рахунок держави або приватних інвесторів?». Організатори: Інститут Горшеніна, Фонд «Ефективне управління». Питання: Найближчі кроки з розвитку інвестиційної привабливості Києва. Найбільші інвестпроекти столиці. Роль бюджету і приватних інвестицій. Світовий досвід з залучення інвестицій для реалізації міських інфраструктурних проектів. Як завоювати довіру іноземних інвесторів? Учасники: Руслан Крамаренко, заст.глави КМДА; Томаш Фіал, креуючий директор інвестиційної компанії Dragon Capital; Сергій Перапечка, керівник проекту, компанія BCG; Марк Магалецький, глава напряму інфраструктури і енергетики ЄБРР в Україні; Андрій Лобач, програмний директор, Фонд «Ефективне управління». Модератор: директор з комунікацій Інституту Горшеніна Володимир Застава.

* Прес-конференція на тему: "Що насправді відбувається на ринках нерухомості, рітейлу і міської інфраструктури". Учасники: керуючий партнер Агентства подієвого маркетингу, "Центр торгових компетенцій" Олена Вдовенко; директор компанії "Українська торгова гільдія" Євгенія Локтіонова, заст.директора департаменту торгової нерухомості Colliers International (Україна) Ігор Заболоцький.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «В Україні стартує проект з впровадження ефективних світових рішень з електронного навчання та електронного урядування». Українська група компаній «Адамант» та румунський консорціум ASESOFT International об’єднують свої зусилля для впровадження на українському ринку комплексних електронних рішень з електронного навчання та електронного урядування. Для реалізації проекту в Україні планується створення спільної компанії, що буде запорукою взаємовигідних економічних відносин по створенню інтегрованих інформаційних систем. Питання: Чи запрацює в Україні «єдине вікно»? Навчання за допомогою електронного контенту. Яке майбутнє чекає на українсько-румунський пілотний проект? та ін. Учасники: Іван Пєтухов, президент групи компаній «Адамант», віце-президент УСПП; Крістіан Анестесеску, ген.директор ASESOFT International; Крістіан Ачоботеріцей, комерційний директор ASESOFT International; Флорін Хойнереску, комерційний директор TeamNET; Козмін Зах, виконавчий директор INSoft; Іван Берча, представництво УСПП в Україні та Валерій Берча, представництво УСПП в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Газовий компроміс, або Чому контракти з РФ завжди невигідні». Учасники: колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський; голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик.

* Круглий стіл на тему: «Луганський рекламний переділ: чи стане він загальноукраїнською тенденцією». Організатор - Газета «Известия в Україні». Запрошені Артем Біденко, керівник Асоціації зовнішньої реклами, Олександр Ситник, ген.директор ТОВ «Довіра Аутдор», Костянтин Гейбович, директор ТОВ «Перехід Аутдор», Олександр Чаланда, перший заст.ген.директора рекламної компанії «Gallery Plus», заст.міського голови Луганська Олександр Ткаченко, голова постійної комісії Луганської міськради шостого скликання з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Володимир Медяник та Андрій Кругляк, помічник міського голови Луганська.

* Состоится пресс-конференция на тему: "Перспектива одновременного участия Украины в двух зонах свободной торговли (с СНГ и ЕС)" В пресс-конференции примут участие: - Владимир Лановой, глава Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, - Анна Деревянко, директор Европейской бизнес ассоциации, - Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова. Вопросы, которые предлагаются для рассмотрения: - Приведет ли создание зоны свободной торговли в рамках СНГ к реальным изменениям или же это только формальность?

* Прес-конференція помічника заступника Генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Джеймса Апатурая за підсумками візиту до України групи експертів НАТО, яка надавала оцінку впровадженню Річної національної програми на 2011 рік.

* Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні проведе дискусію на тему: "Українсько-російські відносини за президента Януковича: невдале перезавантаження чи системна криза?".

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