Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє ліквідувати рейдерство в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ зазначив, що останнім часом збільшилося число рейдерських захоплень підприємств, у зв`язку з чим і була відновлена діяльність комісії по боротьбі з рейдерством. Статус комісії було підвищено і її очолив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

«Кримінальний вірус рейдерства знову почав атакувати Україну. Рейдерів не зупиняють, а іноді й підтримують чиновники і ті, хто, здавалося б, повинен захищати закон. Ми у зародку покладемо цьому край. Я відповідально заявляю, що права власності в Україні будуть захищені надійно», - сказав М.АЗАРОВ. Він пообіцяв, що чиновники, які сприяють рейдерству, будуть покарані. «Чиновникам і посадовцям, які спробують сприяти рейдерам, навіть не треба очікувати рішення суду. Будь-яка участь у захопленнях – це, як мінімум, невідповідність посаді, й тому за фактами таких посадовців необхідно звільняти негайно, розслідувати й передавати справу до суду», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів відновив діяльність Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню й захопленню підприємств (рейдерству – УНІАН) і призначив її головою першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку та торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні Кабміну 24 жовтня.

Раніше робота Міжвідомчої комісії по боротьбі з рейдерством була припинена в результаті структурних змін, проведених у контексті адміністративної реформи.