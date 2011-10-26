Кабмін перевірить підготовку регіонів до введення «єдиного вікна» для підприємців

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Секретаріату Кабінету міністрів проаналізувати підготовку в регіонах до введення з 1 січня 2012 року "єдиного вікна" для підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

М.АЗАРОВ підкреслив, що результати цього аналізу розглянуть на одному із засідань уряду в листопаді.

"Україна повинна вигравати конкуренцію у сфері свободи ведення бізнесу. Повинна стати безперечно привабливою гаванню для капіталів. Альтернативи цьому просто немає", - підкреслив прем'єр-міністр.

За словами М.АЗАРОВА, він задоволений тим, що Верховна Рада на минулому тижні прийняла зміни до Податкового кодексу, які визначають узгодження підприємцями умов ведення малого і середнього бізнесу.

"Ми виконали свою обіцянку. Тому закликаю підприємців скористатися цими можливостями, які створені і ще створюватимуться, для прояву трудової ініціативи для новацій", - сказав М.АЗАРОВ.