Компромісу на переговорах у Брюсселі досягли в усіх питаннях – Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ зазначає, що його переговори у Брюсселі з питання підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом були складними, проте компроміс досягнутий з усіх спірних питань.

Про це він написав у своєму блозі на сайті "Кореспондент".

"Признаюся, це були дійсно складні переговори. Коли йдеться про економіку, кожна сторона намагається відстояти свої національні інтереси. І ЄС, і Україна - не виключення. Незважаючи на усі складнощі, нам вдалося досягти компроміс за усіма принциповими пунктами угоди. Фактично, Україна досягла неможливого - у результаті переговорів врегульовані умови українського експорту сільськогосподарської і металургійної продукції. Крім того, досягнута домовленість про те, що Україна не нестиме фінансову відповідальність за припинення постачань газу в ЄС. Адже спочатку ЄС висував, по суті, дискримінаційну умову, щоб наша країна компенсувала збитки, які понесуть європейські компанії від припинення постачань газу через Україну", - написав А.КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що в ході переговорів піднімалося і питання щодо Юлії ТИМОШЕНКО.

"Звичайно, тема Юлії ТИМОШЕНКО піднімалася. Про це говорили і на зустрічах, і в кулуарах. Але не це питання визначало загальний фон переговорного процесу. У центрі уваги - економіка", - пише віце-прем`єр.

Він підкреслив, що на сьогодні сторони погодили усі ключові параметри угоди про ЗВТ. Технічні нюанси допрацьовують експерти. Текст угоди буде готовий до парафування до кінця цього року.

"Україна залишається важливим партнером для ЄС - не лише політичним, але і економічним. Важливість, яку ЄС надає переговорам з Україною, неодноразово підкреслив єврокомісар Карл де ГУХТ. Зі свого боку скажу, що європейська інтеграція залишається ключовим пріоритетом для України", - наголосив А.КЛЮЄВ.

Він також процитував Карл де ГУХТА щодо угоди про ЗВТ. "Цей договір може бути найбільш амбітним договором цього типу, з приводу якого ЄС коли-небудь вів переговори, - не щодо об`ємів торгівлі, а щодо економічної інтеграції" - заявив єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили у Брюсселі про те, що сторонам вдалося погодити усі ключові положення Угоди вільної торгівлі, яка стане частиною Угоди про асоціацію з ЄС.