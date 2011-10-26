Посилання на "довгострокову перспективу" вилучено з Угоди про асоціацію

Україна та Європейський Союз на переговорах у Києві узгодили низку положень Угоди про асоціацію, серед яких, зокрема, вилучення посилання на "довгострокову перспективу" запровадження безвізового режиму для громадян України.

Про це УНІАН повідомили e прес-службі Міністерства закордонних справ України за результатами переговорів, що відбулися 25 жовтня.

"Сторони обмінялися компромісними пропозиціями щодо перспектив подальшого розвитку відносин між Україною та ЄС. У ході обговорення було підтверджено взаємну налаштованість сторін забезпечити амбітність майбутньої угоди та завершити переговори у стислі терміни", - йдеться у повідомленні МЗС.

Делегацію України на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ – керівник апарату Павло КЛІМКІН, а Європейського Союзу - керуючий директор з питань Європи і Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Мірослав ЛАЙЧАК.