«Школа безпеки» та «Фокстрот»: комфортно там, де дбають про безпеку

25 жовтня в «Артеку» завершився Зліт юних рятувальників та I Чемпіонат України юнацького багатоборства рятувальників. У різні куточки України по закінченню зміни повезуть юні рятувальники нові знання про способи профілактики небезпеки, власний досвід порятунку від неї, а також медалі, кубки, дипломи від організаторів та подарунки від партнера змагання - Групи компаній «Фокстрот».

Те, що знань про безпеку життя не вистачає сьогодні ні дорослим, ні дітям, свідчить статистика. За даними Держкомстату України, за 1 півріччя 2011 року від нещасних випадків у невиробничій сфері загинуло 20 544 людини, із них - 523 дитини.

Вже 12 років Всеукраїнський громадський дитячий рух України «Школа безпеки» спільно з МНС України прагне змінити ситуацію, виховуючи молодь як агітаторів за безпеку життя. Сьогодні понад 200 молодих хлопців та дівчат, які були успішними учасниками руху «Безпека життя», працюють у підрозділах МНС та навчаються у профільних вишах. «Зростають» молоді кадри у гуртках при школах, методично-навчальних центрах управлінь МНС в областях, а звітують про свої вміння на щорічних Зльотах юних рятувальників «Школи безпеки».

У 2011 році черговий Зліт відбувся в МДЦ «Артек» – місці, де виховання молоді відбувається за допомогою створення ситуації успіху. Тут все було по-дорослому: обравши здоровий спосіб життя, діти придбали практичні навички та вміння діяти в екстремальних ситуаціях і з успіхом підтвердили це на практиці. Протягом 10 днів юні рятувальники з 20-ти команд з усіх куточків України змагалися у зведених польових навчаннях, пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних роботах в умовах надзвичайної ситуації природного і техногенного характеру, в психологічних і медичних тестуваннях, конкурсах, семінарах, тренінгах з питань безпеки життєдіяльності.

Команди показали здатність до рятувальних дій із застосуванням альпіністського та спеціального рятувального спорядження. Старшокласники з успіхом виконували завдання з пошуку, деблокування, надання першої допомоги та транспортування умовно потерпілих з використанням спеціального аварійно-рятувального спорядження. Під час змагань пожежно-рятувальні та інженерні роботи проводилися в умовах задимлення та високих температур з використанням засобів індивідуального захисту, комплектів спеціальної обробки, пожежних, гідравлічних і портативних аварійно-рятувальних пристроїв і механізмів.

У результаті переможцями I Чемпіонату України з юнацького багатоборства рятувальників стали команди з Миколаївської (1 місце), Тернопільської (2 місце) та Луганської областей (3 місце).

Під час зльоту учасники дитячого руху «Школа безпеки» не тільки вдосконалювали свою майстерність, а й проводили навчання серед ровесників у таборах «Артеку» - майстер-класи з порятунку на воді, надання першої медичної допомоги, реанімаційних заходів, знайомили однолітків із засобами пожежогасіння та поводження з рятувальним спорядженням.

"Зліт зробив переможцями всіх учасників цього заходу, тепер школярі стануть більш обізнаними, згуртованими, а значить - озброєними в боротьбі за безпеку життя, - вважає керівник Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки » Алла Негрієнко.

Навіть розважалися учасники Зльоту юних рятувальників із користю – так, давній партнер «Школи безпеки» - Група компаній «Фокстрот» презентував три перших серії мультсеріалу «Фокс і Трот спішать на допомогу», що були створені у рамках власного соціального проекту «Школа життя».

"У цьому проекті ми агітуємо молодь за здоровий спосіб життя та допомагаємо виховувати юних українців активними громадянами, - говорить голова Ради засновників Групи компаній «Фокстрот» Геннадій Виходцев. – Сподіваємося, партнерство «Фокстроту» допоможе зробити життя людей більш безпечним, а значить – комфортним".

Активність юних учасників Зльоту підтвердив круглий стіл «Діти за безпечний світ». Його учасники – діти та дорослі – підготували, підписали та планують відправити Президенту України резолюцію про повернення в школи предмету ОБЖД, який вчить правилам безпеки і прищеплює навички надавати допомогу як собі, так і тому, хто цього потребує.