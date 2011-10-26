Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 470 осіб

Кількість жертв землетрусу в провінції Ван на південному сході Туреччини, за даними на сьогоднішній вечір, становить 471 осіб, 1,65 тисячі осіб постраждали.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив департамент турецького уряду з надзвичайних ситуацій.

Землетрус магнітудою 7,2 стався у провінції Ван на південному сході країни 23 жовтня. У районі НП зруйновано понад двох тисяч будинків. Місцеві сейсмологи прогнозували, що число загиблих може становити від 500 до тисячі чоловік.

Рятувальні роботи у районі стихійного лиха продовжуються

Як повідомляв УНІАН, до Туреччини вилетів літак МНС України з гуманітарною допомогою для провінції Ван, де стався руйнівний землетрус.