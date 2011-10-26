Головне на 26 жовтня

Фінанси

Українські банки скоротили сальдований збиток майже в 2 рази

Українська банківська система в січні-вересні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротила сальдований збиток майже в 2 рази - до 5,6 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків України за дев`ять місяців 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилися на 3,2% і становили 103,5 млрд. грн. Витрати банків за вказаний період зменшилися на 1,1% і становили 109,1 млрд. грн.», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Українська банківська система в 2010 році скоротила збиток майже в 3 рази - до 13,027 млрд. грн.

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Фонд гарантування вкладів призупинив виплати вкладникам банку «Володимирський»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб тимчасово, до 28 жовтня 2011 року, припинив виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку «Володимирський».

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене на вимогу Головного управління державної служби з боротьби з економічною злочинністю Департаменту кримінальної міліції Міністерства внутрішніх справ України.

«Про дату початку виплат вкладникам банка буде повідомлено додатково», - зазначається у повідомленні Фонду.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України своєю постановою №301 від 30 серпня 2011 р. відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації АТ «КБ «Володимирський».

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НБУ у січні-вересні 2011 року збільшив активи на 3,9% - до 441,806 млрд. грн.

Нацбанк України у січні-вересні збільшив активи на 3,9%

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в газеті "Голос України" від 26 жовтня.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті зменшилися на 7,8% - до 112,857 млрд. грн., цінні папери нерезидентів - виросли на 6,8%, до 161,928 млрд. грн. Об`єм авуарів НБУ в спеціальний правах запозичень виріс у 14 разів - до 875 млн. грн. Монетарне золото виросло на 17% - до 8,414 млрд. грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 27% - до 69,840 млрд. грн. Об`єм кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 11,7% - до 53,682 млрд. грн., внески в рахунок квоти МВФ збільшилися на 1,5%, до 17,082 млрд. грн.

Зобов`язання Нацбанку за звітний період збільшилися на 2% - до 342,884 млрд. грн., у тому числі банкноти і монети в обороті - на 3,7% - до 207,502 млрд. грн., зобов`язання перед МВФ виросли на 1,6% - до 77,977 млрд. грн.

Статутний капітал НБУ у звітний період залишався на рівні 100 млн. грн., а власний капітал збільшився на 10,6% - до 98,922 млрд. грн.

Фонди та інші резерви за січень-вересень збільшилися в 2,7 разу - до 16,262 млрд. грн., резерви переоцінки іноземної валюти монетарного золота і банківських металів виросли на 0,8% - до 94,060 млрд. грн. Також Нацбанк знизив на 15,587 млрд. грн. вартість фінансових активів до їх справедливої вартості в результаті корекції.

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Азаров обіцяє ліквідувати рейдерство

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє ліквідовувати рейдерство в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ зазначив, що останнім часом збільшилося число рейдерських захоплень підприємств, у зв`язку з чим і була відновлена діяльність комісії з боротьби з рейдерством. Статус комісії був підвищений і її очолив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

"Кримінальний вірус рейдерства знову почав атакувати Україну. Рейдерів не зупиняють, а іноді і підтримують чиновники і ті, хто, здавалося б, повинен захищати закон. Ми у зародку покладемо цьому край. Я відповідально заявляю, що права власності в Україні будуть захищені надійно", - сказав М.АЗАРОВ. Він пообіцяв, що чиновники, які сприяють рейдерству, будуть покарані. "Чиновникам і посадовцям, які спробують сприяти рейдерам, навіть не потрібно чекати рішення суду. Будь-яка участь у захопленнях - це, як мінімум, невідповідність займаній посаді, і тому, за фактом, таких посадовців необхідно звільняти негайно, розслідувати і передавати справу до суду", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів відновив діяльність Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств (рейдерству - УНІАН) і призначив її головою першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА.

Відповідне розпорядження прийняте на засіданні Кабміну 24 жовтня.

Раніше робота Міжвідомчої комісії з боротьби з рейдерством була припинена у результаті структурних змін, проведених в контексті адміністративної реформи.

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Середня зарплата в Україні збільшилася до 2 737 грн.

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у вересні 2011 року, порівняно з серпнем ц.р., збільшилася на 1,6% і на 1 жовтня становила 2,737 тис. грн. Водночас, порівняно з вереснем 2010 року, середня зарплата зросла на 16,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 жовтня ц.р. спостерігався в Києві – 4,072 тис. грн. (у вересні середня зарплата зросла на 0,4%), а також у Донецькій – 3,226 тис. грн. (зростання на 1,3%), Київській – 2,973 тис. грн. (зростання на 3,8%) і Дніпропетровській областях – 2,96 тис. грн. (зростання на 4,9%).

Найнижчий – у Тернопільській – 1,927 тис. грн. (зростання на 0,1%), Херсонській – 2,038 тис. грн. (зростання на 1,8%) і Чернігівській областях – 2,047 тис. грн. (зростання на 0,7%).

Загалом зростання рівня середньої заробітної плати у вересні 2011 року спостерігалося в 21 області, а також у АР Крим, Києві та Севастополі, відповідно зниження - в трьох областях.

Зокрема, на 1 жовтня ц.р. середня зарплата в АР Крим становила 2,418 тис. грн. (зростання у вересні на 1,7%, порівняно з серпнем), у Вінницькій області – 2,189 тис. грн. (зростання на 3,1%), Волинській – 2,08 тис. грн. (зростання на 0,7%), Житомирській – 2,11 тис. грн. (зниження на 0,5%), Закарпатській – 2,176 тис. грн. (зростання на 3,6%), Запорізькій – на 2,719 тис. грн. (зростання на 1,4%), Івано-Франківській – 2,31 тис. грн. (зростання на 0,3%), Кіровоградській – 2,228 тис. грн. (зростання на 2,2%), Луганській – 2,822 тис. грн. (зростання на 1,3%), Львівській – 2,358 тис. грн. (зростання на 1,4%), Миколаївській – 2,506 тис. грн. (зростання на 0,7%), Одеській – 2,435 тис. грн. (зростання на 1,2%), Полтавській – 2,614 тис. грн. (зростання на 2,6%), Рівненській – 2,237 тис. грн. (зростання на 0,4%), Сумській – 2,239 тис. грн. (зниження на 1,8%), Харківській – 2,524 тис. грн. (зростання на 2,3%), Хмельницькій – 2,135 тис. грн. (зниження на 0,4%), Черкаській – 2,24 тис. грн. (зростання на 1,4%), Чернівецькій – 2,076 тис. грн. (зростання на 1,8%).

За даними Держстату, в січні-вересні 2011 року в Україні фонд оплати праці був нарахований у розмірі 251,066 млрд. грн.

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В Україні зросла заборгованість із зарплати В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у вересні 2011 року порівняно із серпнем збільшилася на 2,2% і на 1 жовтня становила 1,181 млрд. грн.; з початку року заборгованість скоротилася на 3,1%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 жовтня ц.р. зафіксований в трьох областях України. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 жовтня ц.р. становила 249,532 млн. грн. (у вересні 2011 року виросла на 7,1%, з початку року — на 6,9%, порівняно з даними на 1 жовтня 2010 року скоротилася на 0,2%), у Харківській – 148,239 млн. грн. (у вересні виросла на 4,2%, з початку року – на 15,9%, порівняно з 1 жовтня 2010 року збільшилася на 6,5%), у Луганській – 116,799 млн. грн. (у вересні виросла на 14,7%, з початку року – на 6,1%, порівняно з 1 жовтня минулого року скоротилася на 5,3%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 жовтня 2011 року становила 82,14 млн. грн. (у вересні скоротилася на 14,1%, з початку року – на 28,2%, порівняно з 1 жовтня 2010 року – скоротилася на 32,3%).

У Держстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 10 областях України.

Відповідно скорочення заборгованості з початку року спостерігалося в 14 областях, АР Крим, Києві і Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 жовтня ц.р. зафіксований у Чернівецькій області – 1,055 млн. грн. (у вересні заборгованість скоротилася на 16,3%, з початку року – на 66,5%, порівняно з 1 жовтня 2010 року – в 4,5 раза), Рівненській – 2,303 млн. грн. (у вересні сума заборгованості знизилася на 1,7%, з початку року – майже в 4 рази, порівнянні з 1 жовтня 2010 року – майже в 4 рази) і Івано-Франківській областях – 7,228 млн. грн. (у вересні заборгованість виросла на 9,1%, з початку року – скоротилася на 9,7%, порівняно з 1 жовтня 2010 року – скоротилася на 22%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.

ПЕК

У Росії запрацював нафтопровід, що дозволяє диверсифікувати поставки в західному й східному напрямках

Москва. У Росії введено в експлуатацію нафтопровід «Пурпе - Самотлор», що дозволяє оперативно диверсифікувати поставки нафти як у західному, так і в східному напрямках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики Росії.

Як зазначив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО, із запуском «Пурне - Самотлор» нафта з родовища Ямало-Ненецького округу й півночі Красноярського краю отримує вихід у трубопровідну систему «Східний Сибір – Тихий океан – і далі на НПЗ сходу країни – по найкоротшому маршруту». Таким чином, із введенням нафтопроводу в Росії з`являється технічна можливість оперативно реагувати на зміни ринкової кон`юнктури й диверсифікувати поставки нафти як у західному, так і в східному напрямку. Тим самим досягається додаткова стійкість нафтової галузі Росії, підкреслив міністр енергетики РФ.

Довідка УНІАН. Магістральний нафтопровід «Пурпе - Самотлор» є складовою частиною трубопровідної системи «Заполяр’я - Пурпе - Самотлор», реалізація якої здійснюється ВАТ «АК «Транснафта» відповідно до розпорядження уряду Російської Федерації послідовно в два етапи по мірі розвитку й облаштування нових родовищ: будівництво нафтопроводів «Пурпе - Самотлор» і «Заполяр’я - Пурпе». Маршрут нафтопроводу проходить по території Ямало-Ненецького і Ханти-Мансійського автономних округів і має довжину 429 км. Діаметр використовуваних труб – 1020 мм, пропускна спроможність – 25 млн. тонн на рік. Проектом передбачається реконструкція нафтоперекачувальної станції (НПС) «Пур-Пе», НПС «Самотлор», будівництво проміжної НПС, об`єктів зовнішнього електропостачання, технологічного зв`язку, а також відповідної інфраструктури.

Магістральний нафтопровід «Заполяр’я - Пурпе - Самотлор» є складовою частиною єдиної російської трубопровідної системи й сполучною ланкою між західною та східною її складовими. Реалізація цього проекту дозволить направляти потоки нафти на експорт у європейському напрямку - по магістральному нафтопроводу «Дружба» і через морські порти «Приморськ», Новоросійськ, Туапсе, а також у східному напрямку - по трубопровідній системі «Східний Сибір - Тихий океан» у країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону через порт «Козьміно» і у Китайську Народну Республіку.

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Третій енергоблок ПУАЕС вчора відключався від об’єднаної енергосистеми України

Вчора о 6.52 на Південно-Українській АЕС через зупинку двох турбонасосів і спрацювання автоматичної системи захисту енергоблок № 3 було відключено від об’єднаної енергосистеми України.

Як повідомляє прес-служба МНС, о 20.00 персоналом зміни несправність, пов’язану з механічним дефектом регулятора подачі пару на турбіну, усунуто та роботу енергоблоку відновлено.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня енергоблок № 3 працює у звичайному режимі.

Радіаційний та протипожежний стан на станції у межах норми.

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Соцполітика

«Єврокомісія» пропонує ввести нові системи обліку в’їзду-виїзду громадян в ЄС

Брюссель. Європейська комісія пропонує ввести нові системи обліку в`їзду-виїзду громадян третіх країн на територію країн-членів Європейського Союзу, які входять у Шенгенську зону.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сказано у схваленому Єврокомісією 25 жовтня Комюніке для Європарламенту і Ради ЄС.

Відповідно до комюніке, Єврокомісія пропонує розробити і запустити дві нові системи електронного обліку в`їзду-виїзду іноземців на територію ЄС.

Ці системи, на думку Єврокомісії, повинні спростити облік в`їзду-виїзду на територію Євросоюзу і посилити захист зовнішніх кордонів ЄС, які вже зараз щорічно перетинають близько 700 млн. вихідців з третіх країн.

Єврокомісія, зокрема, пропонує запустити систему в`їзду-виїзду, яка міститиме записи про час і місце в`їзду і виїзду іноземців, а також інформацію про дозволений їм термін перебування на території Шенгенської зони.

При цьому система замінить собою нинішню практику проставляння печатки в паспортах.

Крім того, Єврокомісія пропонує створити Програму зареєстрованого мандрівника, яка дасть можливість окремим групам іноземців, які часто подорожують, отримувати відповідний статус і проходити паспортний контроль через спеціальні автоматичні ворота.

За оцінками Єврокомісії, розробка кожної з двох нових систем може коштувати до 200 млн. євро.

Роботу над їх створенням можуть почати після того, як свою думку висловлять Європарламент і Рада ЄС.

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Україна та ЄС вилучили з угоди "довгострокову перспективу" введення безвізового режиму

Україна і Європейський Союз на переговорах в Києві погоджували ряд положень Угоди про асоціацію, серед яких, зокрема, вилучення посилання на "довгострокову перспективу" введення безвізового режиму для громадян України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України за підсумками переговорів, які відбулися 25 жовтня.

"Сторони обмінялися компромісними пропозиціями щодо перспектив подальшого розвитку стосунків між Україною і ЄС. Під час обговорення підтвердили взаємне бажання сторін забезпечити амбітність майбутньої угоди і завершити переговори у стислі терміни", - сказано у повідомленні МЗС.

Делегацію України на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ - керівник апарату Павло КЛИМКІН, а Європейського Союзу - керуючий директор з питань Європи і Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Мирослав ЛАЙЧАК.

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Транспорт/Зв`язок

Євросоюз і Молдова домовилися про спільний авіаційний ринок

Брюссель. Європейський Союз і Молдова сьогодні у Кишиневі парафували угоду про спільний авіаційний ринок.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Цією угодою, зокрема, передбачається, що Молдова приведе своє законодавство у сфері авіаційного транспорту у відповідність зі стандартами ЄС у питаннях авіаційної безпеки, охорони природи, захисту прав споживачів, управління повітряним рухом, економічного регулювання і конкуренції.

При цьому, як зазначає прес-служба Єврокомісії, угодою передбачається скасування кількісних і часових обмежень для авіакомпаній Молдови і ЄС на здійснення рейсів між будь-якими аеропортами Молдови і будь-якими аеропортами Євросоюзу.

«Це дозволить Молдові стати повноцінним партнером ЄС в авіації і значно інтегрує Молдову в загальноєвропейський авіаційний ринок», - заявив віце-президент Єврокомісії Сиїм КАЛЛАС, який відповідає за питання транспорту.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія одержала мандат на переговори з Молдовою про спільний авіаційний простір у червні 2011 року.

На сьогодні Євросоюз має угоди про спільний авіаційний простір з країнами Західних Балкан, Марокко, Грузією та Йорданією.

Продовжуються переговори з Україною, Ізраїлем і Ліваном.

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Кабмін зареєстрував у ВР законопроект щодо реорганізації «Укрзалізниці»

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проект закону України "Про особливості створення Державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування".

Текст документа розміщений на сайті парламенту.

Законопроект розроблений Міністерством інфраструктури України на підставі Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 27 грудня 2006 р., і Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабміну 16 грудня 2009 р. №1390.

Як наголошується в документі, створення Товариства не вимагає попереднього дозволу Антимонопольного комітету України.

Товариство утворюється як Публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття.

Згідно із законопроектом, метою створення Державного акціонерного товариства залізничного транспорту є підвищення ефективності діяльності підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування, задоволення потреб споживачів у перевезеннях, розвиток конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень, вдосконалення системи управління залізничним транспортом шляхом розмежування господарських функцій і функцій державного управління. Це дасть змогу створити умови для розвитку конкуренції на суміжних з природною монополією ринках, зокрема шляхом формування вертикально інтегрованих структур за видами діяльності: вантажні перевезення; пасажирські перевезення у внутрішньому і міжнародному сполученні; пасажирські перевезення в приміському і регіональному сполученні; утримання й експлуатація інфраструктури; надання послуг локомотивної тяги; ремонт рухомого складу; будівництво і ремонт об`єктів інфраструктури; проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, утримання об`єктів соціальної сфери.

Статут Товариства затверджується Кабінетом Міністрів України. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів.

Повноваження єдиного акціонера Товариства здійснюються федеральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму й інфраструктури. Товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України і підприємств залізничного транспорту.

Згідно із законопроектом, одночасно з ухваленням рішення про створення Товариства КМУ формує комісію з його створення, до складу якої входять представники Кабінету Міністрів, Мінінфраструктури, Державної адміністрації залізничного транспорту України, Фонду державного майна України, центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, профспілок, які діють у галузі.

Комісія в чотиримісячний термін з дня затвердження її складу подає центральному органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму й інфраструктури для затвердження в місячний термін зведений передавальний акт, зведений акт оцінки майна залізничного транспорту загального користування, а також проект статуту товариства для подання КМУ.

До статутного капіталу Товариства вносяться: майно залізничного транспорту загального користування; 100% акцій акціонерних товариств, які проводять ремонт тягового рухомого складу і виготовляють залізобетонні конструкції та шпали; акції (частки, паї), які належать державі в статутному (складочному) капіталі господарських товариств, утворених за участю підприємств залізничного транспорту та ін.

Як відзначають розробники проекту, реалізація документа дасть змогу створити вертикально інтегровану структуру, здатну ефективно функціонувати в умовах загострення міжнародної технологічної конкуренції, підвищити ефективність функціонування галузі і, як наслідок, приведе до підвищення конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг.

При цьому законопроектом пропонується внести ряд змін до нормативних актів, зокрема, виключити з переліку об`єктів, які не підлягають приватизації, ряд вагоноремонтних заводів і ін.

Нагадаємо, 16 грудня 2009 р. уряд схвалив проект постанови про затвердження Держпрограми реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки. Відповідно до проекту, Державна програма реформування залізничного транспорту до 2015 р. здійснюватиметься в три етапи.

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УЗ рекомендує пасажирам уточнювати час відправлення поїздів через перехід на зимовий час

У зв`язку з прийнятим Верховною Радою України рішенням про перехід на зимовий час, графік руху поїздів «Укрзалізниці» в далекому, міжнародному і транзитному сполученні вимагає коригування, причому у стислі терміни.

У зв`язку з цим, «Укрзалізниця» рекомендує пасажирам уточнювати час відправлення поїздів на станції відправки через перехід на зимовий час, повідомляє прес-служба відомства.

Нагадаємо, вперше різниця в часі з Росією, Білоруссю і Молдовою становитиме 2 години.

Як відзначають у відомстві, це означає, що потяги з України приходитимуть на кордон з країнами СНД із запізненням на годину (пізніше), а з країн СНД – на годину раніше. Відповідно, графік руху вимагає узгодження не тільки пасажирського руху (включаючи приміське), а й вантажного в єдину систему.

Залізничники обіцяють розробити і погодити новий графік з країнами СНД до 3 грудня ц.р., хоча зазвичай на дану процедуру йде два місяці і більше.

Відповідно до повідомлення, в перехідний період можливі запізнення поїздів і незручності для пасажирів, пов`язані з часом їх відправлення із станції призначення. Особливо це стосується тих, хто взяв квитки на дати з 30 жовтня по 3 грудня на міжнародні і транзитні поїзди. Як відзначають в «Укрзалізниці», цим пасажирам краще уточнити час відправлення свого потягу на станції відправлення.

Як пояснив перший заступник начальника Головного пасажирського управління Ігор БРЕУС, пасажири з країн СНД прибуватимуть до України на годину раніше, але ті, хто їде з України до Росії чи Білорусі можуть запізнитися на пересадку, оскільки їх поїзди прибуватимуть на годину пізніше.

«Порада для пасажирів, які ще не купили квитки купувати їх після того, як буде проведено коригування графіка і відкритий продаж, особливо на поїзди міжнародного значення. До 1 грудня графік буде відкориговано і буде відкритий продаж», - сказав він.

Що стосується пасажирів, які вже придбали квитки на період з 30 жовтня по 3 грудня, то вони повинні бути дуже уважні. За даними «Укрзалізниці», потяги, які приходять з СНД, приїжджатимуть на годину раніше. Тому українські пасажири, які придбали на них квитки, можуть прибути на вокзал і виявити, що їх поїзд пішов на годину раніше. «Рекомендуємо приходити завчасу за 1-1,5 години. У квитках, які отримуватимуться після 30 жовтня, вказуватиметься час з урахуванням зимового часу і графіка на цей період. Касири можуть ручкою писати час відправлення, якщо графік на той час не буде відкоригований», - відзначають у відомстві.

За словами І.БРЕУСА, велика частина квитків на залізницях продається за три дні. «Тому до 1 грудня продаж квитків на дати після 3 грудня буде відкритий і з України, і з Росії. Питання внутрішнього графіка і продажу квитків всередині України ми плануємо вирішити вже на початку листопада», – повідомив він.

Довідка УНІАН. Російська Федерація 3 червня відмінила перехід на зимовий час. У зв`язку з цим було переглянуто і перероблено графіки руху поїздів. 20 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла рішення про відміну переходу на зимовий час. Це рішення викликало необхідність коригування розкладу руху потягів далекого проходження і потягів, які прямують транзитом через Україну. 18 жовтня Верховна Рада відмінила раніше ухвалене рішення про відміну переходу на зимовий час.

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Будівництво

Інвентаризація виявила зникнення в Києві 52 пам’яток археології

Інвентаризація центрального історичного ареалу Києва виявила зникнення 52 пам’яток археології.

Про це заявив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ під час обговорення Історико-архітектурного опорного плану Києва, який є складовою Генерального плану до 2025 року, на Консультативній раді Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА).

«В нас є хороша новина – в Києві з 2042 археологічних пам’яток все ж залишилось 1990 пам’яток, з яких лише 13 – в критичному стані. Тож рейдерам і забудовникам ще нищити їх і нищити», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Голова комісії наголосив на тому, що потрібно звернути особливу увагу на іншу цифру: за останні роки в Києві зникло 52 пам’ятки. Це лише ті пам’ятки, які мали офіційний статус, підкреслив він.

«Додайте до цього безліч будинків, які на догоду їх власників - що мріяли їх знести - не отримали цього статусу або були позбавлені статусу пам’ятки», - зауважив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат Київради переконаний, що кияни «повинні стати поперек шляху влади і забудовників, бо іншого способу врятувати Київ немає. Оскільки, ні КМДА, ні Київради на це не спроможні».

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Кабмін затвердив порядок ведення Держреєстру прав на нерухоме майно

Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідну постанову, розроблену Міністерством юстиції на виконання Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, повідомили УНІАН у Міністерстві юстиції.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, державна реєстрація прав на нерухоме майно в порядку, визначеному згаданим законом, здійснюватиметься в Україні з 1 січня 2012 року. При цьому закон визначає, що порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має бути затверджений Кабміном.

Ухвалена постанова регламентує процедуру ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яку здійснюватиме новостворена Державна реєстраційна служба (Укрдержреєстр) і структурні підрозділи територіальних органів Мін‘юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.

Зокрема, врегульовано питання, пов’язані з реєстрацією запитів, пошуком відомостей, внесенням відповідних записів, оформленням рішень і свідоцтв щодо права власності на нерухоме майно, наданням інформації фізичним і юридичним особам, а також інші питання здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Реєстр міститиме інформацію про нерухоме майно; право власності та суб’єктів цього права; інші речові права та суб’єктів цих прав; обтяження прав на нерухоме майно та суб’єктів цих прав.

Передбачається, що витяги з реєстру надаватимуться, зокрема, власникам нерухомого майна або його спадкоємцям; особам, в інтересах яких встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно; особам, які мають речові права на нерухоме майно, у процедурі державної реєстрації такого права та інших випадках.

Міністр наголосив, що постанова забезпечить належну реалізацію Закону “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, оскільки з її прийняттям детально регламентовано всі процедури, необхідні для функціонування Державного реєстру прав - реєстрацію заяв, запитів у базі даних; пошук відомостей; внесення записів, змін до них, скасування таких записів тощо.

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Marriott Hotels International планує до Євро-2012 відкрити перший в Україні готель

Міжнародний готельний оператор Marriott Hotels International до Євро-2012 планує відкрити перший в Україні п`ятизірковий готель Renaissance у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам регіональний директор з розвитку у Східній Європі Marriott Hotels International Івіца ЧАЧІЦ під час п`ятого щорічного міжнародного Hospitality Industry Forum.

За його словами, готель, яка розташований у центральній частині міста, буде включати 150-200 номерів. Інші подробиці про відкриття не розкриваються до підписання договору про управління з девелопером.

«Ми плануємо анонсувати перший готель мережі в Києві протягом місяця. Переговори вже наближаються до завершення», - додав він.

І.ЧАЧІЦ також повідомив про плани мережі в наступні три роки керувати двома-трьома готелями в Києві, а протягом найближчих 3-5 років - відкрити по одному готелі у містах-мільйонниках (Львові, Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Одесі).

За його словами, сьогодні оператор веде переговори про управління готелями з кількома девелоперами в Дніпропетровську, Харкові та Києві.

Довідка УНІАН. Marriott Hotels International Ltd. (головний офіс у Вашингтоні) - міжнародний готельний оператор. Основними брендами, крім Marriott Hotels&Resorts, є також Renaissance Hotels, The Ritz-Carlton, Residence Inn, Courtyard, Fairfield Inn & Suites, TownePlace Suites SpringHill Suites.

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