Курс НБУ на 27.10.11

Офіційний курс НБУ на 27.10.11100 USD США - 797.6200 (на 26 жовтня - 797.6200)100 EUR - 1110.8454 (на 26 жовтня - 1110.1275)10 RUR - 2.6089 (на 26 жовтня - 2.6154)Облікові курси банківських металів на 27.10.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-136632.31 (на 26 жовтня-132105.81)961XAG10Срібло-2656.07 (на 26 жовтня-2552.38)962XPT10Платина-124907.29 (на 26 жовтня-123950.15)964XPD10Паладій-51685.78 (на 26 жовтня-51286.97)

Офіційний курс НБУ на 27.10.11 100 USD США - 797.6200 (на 26 жовтня - 797.6200) 100 EUR - 1110.8454 (на 26 жовтня - 1110.1275) 10 RUR - 2.6089 (на 26 жовтня - 2.6154) Облікові курси банківських металів на 27.10.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 136632.31 (на 26 жовтня - 132105.81) 961 XAG 10 Срібло - 2656.07 (на 26 жовтня - 2552.38) 962 XPT 10 Платина - 124907.29 (на 26 жовтня - 123950.15) 964 XPD 10 Паладій - 51685.78 (на 26 жовтня - 51286.97)

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