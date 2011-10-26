Анонс на 27 жовтня

* Розпочнеться Міжнародна конференція в рамках Програми головування України в Комітеті Міністрів РЄ на тему: «Цифрове мовлення в Європі: правові, регуляторні та технічні аспекти». Організатори - Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення спільно з проектом ЄС і РЄ «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі». Учасники: Владімір Рістовскі, голова Офісу Ради Європи в Україні; Жозе Мануел Пінту Тешейра, Посол, голова Представництва Європейського Союзу в Україні; Володимир Манжосов, голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення; Олександр Курдінович, голова Держкомітету України з питань телебачення та радіомовлення.

* У Києві відбудеться виїзне засідання Виконавчого комітету Загальної конфедерації профспілок, на якому обговорюватимуться питання розвитку соціального діалогу, порушення прав профспілок в Україні, проведення пенсійних реформ у країнах СНД тощо. У засіданні візьмуть участь лідери профспілкових об’єднань Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, міжнародних галузевих профоб’єднань, членських організацій ФПУ, керівники об’єднань організацій роботодавців і представник Міжнародної організації праці.

* Відбудеться ІХ Об’єднаний з’їзд Спілки орендарів і підприємців України та Асоціації роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України. Питання: про економічні свободи, практику застосування і зміни до Податкового кодексу України, у т.ч. в частині спрощеної системи оподаткування; про стан регуляторної політики та хід дерегуляції підприємницької діяльності в Україні; про репрезентативність бізнес-асоціацій у переговорах з владою та профспілками згідно Закону «Про соціальний діалог в Україні»; про консолідацію громадських об’єднань підприємців та про ідею створення єдиного всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців.

* Відбудеться круглий стіл на тему «Запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції на ринках лікарських засобів». У заході візьмуть участь представники органів влади та фармацевтичного бізнесу. Зокрема, йтиметься про визначення механізмів співпраці влади та бізнесу з метою недопущення необґрунтованого підвищення цін на ліки.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії регулювання електроенергетики України.

* Відбудеться круглий стіл: «Реформування ринку облігацій в Україні», ініційоване Асоціацією «Українські Фондові Торговці». Планується обговорення корпоративних особливостей захисту власників облігацій, цивільних правовідносин при забезпеченні виконання зобов`язань за облігаціями, обговорення Проекту Закону України «Про внесення змін в деякі законодавчі акти (щодо розвитку фінансових інструментів і вдосконалення механізмів захисту прав інвесторів на фондовому ринку) та ін.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Поновлення співробітництва України з МВФ: економічна і політична доцільність». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко; головний науковий співробітник Інституту економіки і прогнозування НАН України Володимир Сіденко.

* Відбудеться брифінг голови правління Державної іпотечної установи В.Миргородського про результати та перспективи Програми ДІУ «Фінансування завершення будівництва об’єктів житлового призначення».

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