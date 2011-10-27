У Туреччині мародери розграбували 17 вантажівок із гуманітарною допомогою

У Туреччині за понеділок і вівторок мародери розграбували 17 вантажівок із продовольством і речами для постраждалих від землетрусу.

Про це повідомляє Lenta.ru, із посиланням на главу турецького Червоного півмісяця Ахмета Лютфі АКЕРА.

Місцева поліція підтвердила інформацію про грабунки гуманітарних вантажів. За словами місцевих жителів, вкрадені речі зазвичай продаються на чорному ринку.

Крім того, глядачі турецького телебачення могли в прямому ефірі спостерігати пограбування однієї з вантажівок з гуманітарною допомогою.

Водночас, десятки жителів постраждалих від стихії районів, які не отримали допомоги після лиха, сьогодні захопили вантажівку, яка везла їжу і ковдри. Про цей інцидент, що стався у місті Ван, повідомила ЗМІ місцева влада.

За офіційними даними, кількість жертв землетрусу магнітудою 7,2, що стався у неділю на сході Туреччини, досягла 459 осіб, понад 1350 людей були поранені, зруйновано понад 2 тис. будинків.

Як повідомлялося раніше, влада виділила на ліквідацію наслідків стихії 1,7 млн. доларів. У зборі гуманітарної допомоги беруть участь добровольці з усіх регіонів Туреччини. Крім того, вчора влада Туреччини погодилася прийняти допомогу, запропоновану після звісток про лихо іноземними державами.

Турецькій владі вже неодноразово закидали погану організацію операцій із порятунку та допомоги постраждалим.