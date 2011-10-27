Україна 30 жовтня перейде на зимовий час

30 жовтня о 04.00 за київським часом в Україні відміняється дія “літнього часу” переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Про це нагадує Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики в повідомленні, переданому УНІАН.

Перехід на “зимовий час” в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», зазначають у Держспоживстандарті.

Як повідомляв УНІАН, уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять у понад 110 країнах світу.

У червні 2011 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.

Відразу після цього і в Україні почали лунати пропозиції про скасування переходу на літній та зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою установила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві та в середовищі науковців, бо таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, науковці стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично запроваджує в Україні час третього часового поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави та нормам, що діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців та обурення громадян ВР відмінила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». Тобто, в Україні було збережено перехід на зимовий час.