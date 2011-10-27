Кількість жертв землетрусу у Туреччині перевищила 480 осіб

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині зросло до 481 людини, постраждалих - до 1 тис. 650.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це йдеться в заяві прем`єр-міністра Туреччини Реджепа ЕРДОГАНА.

Внаслідок найпотужнішого землетрусу, що стався в південно-східній турецькій провінції Ван 23 жовтня, частково або повністю зруйновано 2 тис. 262 будівель.

На пошуково-рятувальних роботах задіяно 816 рятувальників, 145 карет "швидкої допомоги", 7 літаків, 11 пересувних клінік і 2 тис. 445 військовослужбовців.

Уряд Туреччини 15 жовтня запросив іноземну допомогу для ліквідації наслідків руйнівного землетрусу. Письмовий запит від імені уряду був надісланий 30 державам. Головним чином йдеться про намети, готові і збірні будинки, які потрібні для тимчасового розселення жителів. Серед тих, що вже надали допомогу країні - Україна, котра надала чотири спеціальні модулі, оснащені автономними системами обігріву і вентиляцією, і Казахстан (5065 тонн м`ясних консервів, 12 тонн гречаної крупи, 20 десятимісних зимових наметів, 20 печей для обігріву, 200 ковдр, 1 тонну чаю, 15 тонн макаронних виробів). Японія, що також пережила сильний землетрус цією весною, прийняла рішення надати Туреччині допомогу в розмірі 400 тис. дол. для ліквідації наслідків стихійного лиха, а також направити в провінцію Ван намети і предмети першої необхідності. Ізраїль теж планував направити до Туреччини 7 мобільних житлових комплексів на борту вантажного літака "Боїнг-747". Азербайджан і Іран ще 23 жовтня направили у Ван групи рятувальників, продовольство, намети і теплі ковдри.

МНС Росії готове вислати до Туреччини два транспортні літаки з медикаментами, польовим госпіталем та іншим устаткуванням.

Землетрус магнітудою 7,2 стався вдень 23 жовтня в провінції Ван на південному сході Туреччини. Після першого руйнівного удару послідували ще близько 300 повторних струсів грунту магнітудою до 6 балів.