ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 27 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Прокуратура: корпорація Тимошенко вивела за кордон $690 млн", у якому пише: у 1996-1997 роках корпорація "Єдині енергетичні системи України" перерахувала на рахунки зарубіжних компаній біля $690 млн. констатують в прокуратурі.

http://delo.ua/ukraine/prokuratura-korporacija-timoshenko-vyvela-za-rubezh- 690 - mln - 166812/

* * *

Також "Дєло" у публікації "Університет депутата-"регіонала" грошей не рахує" пише: Національний університет податкової служби, який перебуває на безпрецедентному державному фінансуванні, вирішив "озброїтися" носіями інформації на суму майже 549 тис. грн. Ректором внз, як відомо, є депутат-"регіонал" Петро Мельник…

http://delo.ua/ukraine/universitet-deputata-regionala-deneg-ne-schitaet-166821/

* * *

"Дєло" у публікації "Український Інтернет чекають інвестиції"? пише: в Україні є величезні можливості для розвитку Інтернет-підприємництва. Про це заявили інвестори, які вкладають кошти в онлайн-стартапи, під час конференції IDCEE 2011…

http://delo.ua/business/ukrainskij-internet-ozhidajut-investicii-166834/

* * *

Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Угода про асоціацію з Євросоюзом - це не договір про перемир'я з ворогом", у якому пише: 20-й раунд переговорів з угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом завершився провалом, стверджують джерела видання. Київ не відступив від вимоги фіксації у документі перспективи членства в ЄС і не пішов на компроміс в інших спірних моментах. Єдиним питанням, у якому досягнуто успіху, стала відмова від терміну "довгостроковий" щодо відміни візового режиму, проте назвати це досягненням переговорних груп не можна - сторони лише реалізували рішення, досягнуте на саміті Східного партнерства. Про ситуацію в переговорному процесі розповів керівник переговорної групи Євросоюзу, керуючий директор європейської дипломатичної служби з питань Росії, східних сусідів ЄС і Західних Балкан Мирослав Лайчак…

http://kommersant.ua/doc/1804089

* * *

Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Залізниця до реформи", у якому пише: уряд нарешті узявся до реформи "Укрзалізниці". У парламенті зареєстрований законопроект про створення на її базі державної акціонерної компанії. Після акціонування УЗ повинна позбутися функції регулятора і отримати зрозумілішу для учасників ринку і інвесторів структуру управління. Реформування буде проводитися за прикладом німецької залізниці і з урахуванням помилок аналогічних реформ в Росії і СНД…

http://kommersant.ua/doc/1803920

* * *

Видання "Економічні вісті" публікує матеріал "Арбузов заплатить золотом", у якому пише: Національний банк до кінця року має намір запропонувати приватним інвесторам золоті інвестиційні монети, які продаватимуться через мережу банків-агентів.

http://finance.eizvestia.com/full/arbuzov - zaplatit - zolotom

* * *

Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Лист активно купують", у якому пишуть: місткість українського ринку металопрокату продовжує рости. За 9 місяців 2011 р. постачання металопрокату на український ринок збільшилися до 5,4 млн. т. У VI кварталі подібні темпи приросту в споживанні сталі навряд чи вдасться зберегти через негативні цінові очікування. Трейдери і споживачі не поповнюватимуть складські запаси за прикладом останніх місяців 2010 р.

http://markets.eizvestia.com/full/list-aktivno-pokupayut

* * *

"Економічні вісті" публікують матеріал "Бички в забороні", у якому пишуть: тютюновий ринок в Україні вже давно став хлопчиком для биття. Борці проти паління вимагають узяти і заборонити. Народні обранці ратують за нескінченне підвищення податків для галузі.

http://markets.eizvestia.com/full/bychki-v-zaprete

* * *

Газета "Сьогодні" в публікації "Найповільніше ростуть зарплати у бюджетників" пише: кожен українець у середньому заробив 2737 гривен.

http://www.segodnya.ua/news/ 14303416.html

* * *

Також "Сьогодні" в публікації "Кодекс етики київського метро: працівникам наказано усміхатися" пише: у столичному метрополітені розробили правила ввічливого спілкування персоналу з пасажирами …

http://www.segodnya.ua/news/14303388.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Мінекономрозвитку виступило проти обмежень витрат на розкіш" пише: Мінекономрозвитку пропонує уряду РФ не підтримувати поправки в закон про держзакупівлі, які ускладнюють чиновникам купівлю дорогих легкових автомобілів. Одна з причин - дешеві автомобілі частіше ламаються.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/ 1404391/mozhno_na_mersedese

* * *

Також "Відомості" у публікації "Абонента змусять заплатити за незамовлений інтернет-роумінг" пишуть: абонент може виявитися у боргу перед оператором, навіть вибравши авансову систему оплати, - рішення петербурзького районного суду.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/ 1404390/smartfon_poputal

* * *

Видання "Ізвєстія" у публікації "Президентська влада вирішила показати, хто у будинку господар" пише: колишній мер Москви і свідок у справі Банку Москви Юрій Лужков розповів про майбутнє повернення в Росію і про готовність розділити долю Ходорковського…

http://izvestia.ru/news/505131

(УНІАН)