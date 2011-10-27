Сьогодні європарламент визначиться щодо України

У сьогоднішній резолюції Європейського парламенту щодо України буде зафіксовано європейську перспективу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

«Головне, що ця резолюція Європарламенту сьогоднішня, вона фіксує, що якраз європейську перспективу Україна має. При всіх критичних положеннях це якраз створює той підхід, який заохочуємо», - сказав О.ВОЛОШИН.

При цьому, за його словами, у Європейському Союзі вважають, що, не зважаючи на те, що не все в Україні відповідає європейським стандартам, Україна є європейською нацією.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент сьогодні, 27 жовтня, голосуватиме з приводу резолюції про поточну ситуацію в Україні.

Відповідний пункт міститься у порядку денному пленарного засідання Європарламенту, яке проходитиме 24-27 жовтня у Страсбурзі.

Раніше, 12 жовтня, в Європейському парламенті відбулися термінові дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати в цілому висловилися за продовження переговорів з Україною щодо Угоди про асоціацію.

Разом з тим багато депутатів підкреслили необхідність надіслати українській владі чіткий сигнал про те, що якщо ситуація з демократією не буде покращена, підписання Угоди буде відкладене на невизначений час. За результатами цих дебатів Європарламент запланував ухвалити резолюцію щодо ситуації в Україні на своїй сесії.

Заступник голови партії "Батьківщина", колишній віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ заявляє, що резолюція Європейського парламенту стосовно України, яку планують обнародувати 27 жовтня, буде найжорсткішою. Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Якщо порівнювати з попередніми – в листопаді минулого року або червня цього року -, то це найжорсткіша резолюція", - заявив Г.НЕМИРЯ.

Він зазначив, що по даній резолюції, на відміну від попередніх, був досягнутий консенсус між усіма політичними групами Європарламенту.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що Європарламент вимагає переглянути обвинувальний вирок екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО. Інакше підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом може опинитися під загрозою.

"Це вирок політиці Президента ЯНУКОВИЧА, котра за останні місяці знайшла явні антиєвропейські ознаки", - підкреслив політик.

На думку колишнього віце-прем`єра, Україна рухається не в бік євроінтеграції, а «грузне в трясовині сірої зони невизначеності, котра навіть не є пострадянською і стримує будь-які можливості для модернізації».