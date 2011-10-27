Янукович відвідає Брюссель після завершення переговорів про ЗВТ з Євросоюзом - МЗС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Брюссель після завершення основної частини переговорів щодо зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

«Тоді (В.ЯНУКОВИЧ відвідає Брюссель – УНІАН), коли основна частина переговорів буде завершена і він буде готовий вийти з паном БАРРОЗУ і заявити, що основна частина переговорів завершена і угода відсилається на технічні підготовку», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він наголосив, що МЗС сподівається, що візит В.ЯНУКОВИЧА відбудеться до саміту, на якому буде розглядатися підписання договору про ЗВТ з ЄС (саміт Україна - ЄС орієнтовно має відбутися у середині грудня 2011 року – УНІАН). «Ми поки що працюємо над цим. Питання не в конкретній даті візиту, питання в тому, що тривають переговори», - наголосив О.ВОЛОШИН.

В той же час він підкреслив, що останній візит першого віце-прем’єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА до Брюсселя дуже просунув переговори щодо ЗВТ.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня комісар ЄС із питань торгівлі Карел де ГУХТ і перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявили в Брюсселі про те, що сторонам вдалося узгодити всі ключові положення Угоди вільної торгівлі, яка стане частиною Угоди про асоціацію з ЄС.

18 жовтня лідери ЄС ухвалили рішення відкласти візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, запланованого раніше на 20 жовтня, на невизначений час.

Таке рішення стало наслідком завершення судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, який ЄС не визнає чесним і відкритим.