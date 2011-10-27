Усі рішення Київради підписує Черновецький, запевняє Герега

Секретар Київради Галина ГЕРЕГА заявляє, що постійно спілкується з мером Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у телефонному режимі і що ніяких затримок з підписанням рішень Київради немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу перед початком засідання Київради.

«Я вам казала, що три тижні тому спілкувалася з мером. І кожного тижня спілкуюся з мером – обговорюємо порядок денний. Рішення, які випускаються, він підписує…», - сказала секретар Київради.

На запитання, де Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був впродовж останнього тижня, Г.ГЕРЕГА зазначила, що не знає. «Я з ним спілкувалася в телефонному режимі, по внутрішньому зв’язку», - пояснила секретар Київради.

З приводу того, хто підписує рішення Київради, Г.ГЕРЕГА сказала: «Я вам хочу сказати, всі документи, включно до останнього пленарного засідання, підписані, випущені. Підписані мною і також мером». «У нас затримки в цьому питанні немає. Я вам говорю це чесно і відверто», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Г.ГЕРЕГА 6 жовтня інформувала, що Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вийшов на роботу.

«Я спілкувалася з ним учора по внутрішньому зв’язку», - сказала секретар Київради.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ практично не з`являється на робочому місці з листопада минулого року, коли головою КМДА був призначений Олександр ПОПОВ.

Деякий час назад в ЗМІ з`явилася інформація, що мер Києва є громадянином Ізраїлю. Офіційно мер Києва спростував цю інформацію.