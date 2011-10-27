Голова КМДА 27-28 жовтня відвідає з робочим візитом Париж

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ 27-28 жовтня відвідає з робочим візитом Париж.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, під час візиту заплановані робочі зустрічі О.ПОПОВА з представниками державних, політичних і бізнесових кіл Франції.

Зокрема, голова КМДА проведе робочу зустріч з представником групи дружби Франція-Україна, сенатором Раймондом КУДЕРКОМ і міністром Аланом МАДЛЕНОМ. Також О.ПОПОВ обговорить питання місцевого самоврядування з головою Асоціації місцевих обранців (MNEL) Андре САНТІНІ.

Крім того, запланований візит О.ПОПОВА в центр обробки і енергетичної переробки побутових відходів ІССЕАН (ISSEANE), розташованого в передмісті Парижу. Передбачена зустріч з керівництвом компанії Natekko, на якій порушать питання налагодження співпраці в галузі екологічної безпеки. Разом вони оглянуть унікальний еко-дім.

Також О.ПОПОВ обговорить питання залучення інвестицій в економіку Києва з представниками бізнесу Франції.