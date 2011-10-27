Сьогодні у резолюції Європарламенту зафіксують перспективу України

У сьогоднішній резолюції Європейського парламенту щодо України буде зафіксована європейська перспектива для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

"Головне, що ця резолюція Європарламенту, сьогоднішня, вона фіксує, що якраз європейську перспективу Україна має. При усіх критичних становищах це якраз створює той підхід, який заохочуємо", - сказав О. ВОЛОШИН.

При цьому, за його словами, у Європейському Союзі вважають, що, попри те, що не усе в Україні відповідає європейським стандартам, Україна є європейською нацією.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент сьогодні, 27 жовтня, голосуватиме з приводу резолюції про поточну ситуацію в Україні.

Відповідний пункт міститься на порядку денному пленарного засідання Європарламенту, яке проходитиме 24-27 жовтня у Страсбурзі.

Раніше, 12 жовтня, у Європейському парламенті відбулися термінові дебати щодо ситуації в Україні, під час яких депутати в цілому висловилися за продовження переговорів з Україною щодо Угоди про асоціацію.

У той же час багато депутатів підкреслили необхідність надіслати українській владі чіткий сигнал про те, що якщо ситуація з демократією не покращиться, підписання Угоди буде відкладено на невизначений час. За результатами цих дебатів Європарламент запланував ухвалити резолюцію щодо ситуації в Україні на своїй сесії.

Заступник голови партії "Батьківщина", колишній віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ заявляє, що резолюція Європейського парламенту щодо України, яку планують оприлюднити 27 жовтня, буде найжорсткішою. Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН в прес-службі телеканалу.

"Якщо порівнювати з попередніми - у листопаді минулого року або червня цього року -, то це найжорсткіша резолюція", - заявив Г. НЕМИРЯ.

Він зазначив, що по цій резолюції, на відміну від попередніх, досягли консенсусу між усіма політичними групами Європарламенту.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що Європарламент вимагає переглянути обвинувачувальний вирок екс-прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО. Інакше підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом може виявитися під загрозою.

"Це вирок політиці Президента ЯНУКОВИЧА, яка за останні місяці набула явних антиєвропейських ознак", - підкреслив політик.

На думку колишнього віце-прем`єра, Україна рухається не у бік євроінтеграції, а "грузне в трясовині сірої зони невизначеності, яка навіть не є пострадянською і стримує які-небудь можливості для модернізації".