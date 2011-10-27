Анонс на 28 жовтня

* Круглий стіл на тему: «Від легкої промисловості до української індустрії моди: шляхи виходу з кризи». Організатор: Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

* Відбудеться чергове відкрите засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг. Питання: Про коригування діючих тарифів на теплову енергію для суб`єктів господарювання у сфері теплопостачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів, окрім населення. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів, крім населення та ін. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії; члени Комісії: Дмитро Григор`єв, Сергій Дунайло, Валерій Кальченко, Юрій Хіврич.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "10 000 000 гривень в подарунок". 16 жовтня 2011 мешканець м. Києва зірвав рекордний джек-пот «Лото-Забава» в 10 000 000 гривень. Рекордний для «Лото - Забава» джек-пот в 10 мільйонів заявлений на гру оператором державної лотереї «М.С.Л.» 2.10.2011г. За всю історію лотереї володарями лотерейних мільйонів стали - 95 гравців. Наступний джек-пот «Лото-Забава» становитиме 5 000 000 гривень. Учасники: Євген Власенко, гендиректор «М.С.Л.», Вікторія Цомая, директор з маркетингу «М.С.Л.», Валерій Р., переможець, Юлія Р., дочка переможця, Володимир Р., зять переможця.

* Відбудеться підписання Угоди між Урядами України, Білорусі та Польщі щодо створення транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся». З української сторони Угоду уповноважений підписати міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський. Делегацію від Білорусі очолить Володимир Цалко, міністр природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь, а делегацію від Польщі - Януш Залєскі, заступник міністра навколишнього середовища Республіки Польща.

* Відбудеться круглий стіл на тему: "Прогнозовані обсяги виробництва сої до 2016 року". Організатор - асоціація «Укрсоя». Учасники: Микола Безуглий, перший заступник міністра агрополітики та Олександр Сень, заступник міністра та ін.

* Прес-конференція на тему: «II Щорічний економічний форум країн СНД і Близького Сходу: підсумки 2011 і стратегія 2012». II Щорічний економічний форум країн СНД і Близького Сходу пройде 2-3 листопада в Києві. Учасники: керуючий партнер міжнародної інвестиційної компанії AFON CAPITAL Юлія Федорович; керуючий партнер юридичної компанії LeoPartners Олена Дегрик; представник оргкомітету економічного форуму країн СНД і Близького Сходу, Олександр Жарков.

* Круглий стіл на тему: "Чи впаде гривня?". Організатор - тижневик «Аргументи і факти». Питання: Девальваційні очікування. Наскільки виправдані побоювання щодо різкого знецінення національної валюти? Доларовий дефіцит. Правда і міфи. Валюта і політика. Запрошені: Петро Порошенко, глава Ради НБУ; Валерій Литвицький, керівник групи радників глави НБУ; Олександр Сугоняко, президент АУБ; Василь Юрчишин, директор економічних програм Центру Разумкова; Володимир Лановий, президент центру ринкових реформ; Віктор Пинзеник, екс-міністр фінансів України; Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру; Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства; Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREXCLUB в Україні.

* Янукович завтра відвідає з робочою поїздкою Львівську область

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